Пожежа у Святошинському районі. На території приватної садиби горіла будівля з дровами

Роботу вогнеборців ускладнювала відсутність джерел води поблизу

У столиці вогнеборці ліквідували займання на території приватної садиби. Як повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС України у м. Києві, подія сталася у Святошинському районі.

Повідомлення про пожежу на вулиці Стеценка надійшло до Служби порятунку 30 грудня о 14:31.

На території приватної садиби горіла одноповерхова господарча будівля з дровами фото: ДСНС Києва

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив одноповерхову господарчу будівлю, де зберігалися дрова. Через щільність забудови полум'я почало розповсюджуватися на розташований поруч металевий гараж.

Вогнеборцям довелося організовувати підвезення води за допомогою автоцистерни фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Роботу вогнеборців ускладнювала відсутність джерел води поблизу. Найближчий пожежний гідрант знаходився на відстані 500 метрів, через що рятувальникам довелося організовувати підвіз води за допомогою додаткової автоцистерни.

О 15:27 пожежу було повністю ліквідовано. Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 25 грудня на Берестейському проспекті у Києві загорівся генератор, полум’я при цьому перекинулось на фасад будинка. Повідомлення про пожежу на проспекті Берестейському рятувальники отримали 25 грудня о 07:44.

Рініше телеведуча Наталка Фіцич розповіла, що життя у спальному районі Києва стало нестерпним через постійний шум і вихлопи від генераторів. Потужні установки медцентру й супермаркету працюють цілодобово, а малі бізнеси додають ще більше диму і шуму, що особливо небезпечно для людей із алергіями.