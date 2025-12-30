Хто в Києві зустріне Новий рік без світла. Оприлюднено графік

Названо групи, які ймовірно, опівночі 31 грудня будуть без електроенергії

Завтра, 31 грудня, на правому березі Києва діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 31 грудня

1.1 черга – без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;

– без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00; 1.2 черга – без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

– без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00; 2.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

– без світла з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00; 2.2 черга – без світла з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;

– без світла з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00; 3.1 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

– без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00; 3.2 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 22:00;

– без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 22:00; 4.1 черга – без світла з 08:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;

– без світла з 08:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00; 4.2 черга – без світла з 08:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;

– без світла з 08:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00; 5.1 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;

– без світла з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30; 5.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;

– без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30; 6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:30;

– без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:30; 6.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:30.

ДТЕК наголошує, що на лівому березі столиці продовжують діяти екстрені відключення світла.

Нагадаємо, завтра, 30 грудня, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.