Суд закрив у центрі Києва ресторан, який працював в одному з корпусів університету Драгоманова

Приміщення центрального корпусу Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, які незаконно використовувалися для ресторанного бізнесу, офіційно повернуто закладу освіти. Рішення суду за позовом прокуратури вже виконано у повному обсязі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Йдеться про нежитлові площі понад 152 кв. м, що розташовані на першому поверсі університету по вулиці Івана Франка у Шевченківському районі. Вартість цього майна оцінюється у майже 9 млн грн.

Як встановили ювенальні прокурори, університет уклав договір оренди із приватним підприємцем, який облаштував у навчальному корпусі ресторан. Однак такі дії прямо суперечать Закону України «Про освіту». Згідно з нормами закону, майно державних закладів освіти заборонено використовувати не за призначенням. Винятком може бути лише оренда для послуг, які сам заклад забезпечити не може, але які необхідні для освітнього процесу (наприклад, їдальні для студентів).

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з вимогою визнати договір оренди недійсним. Суд повністю підтримав позицію прокурорів, визнавши використання приміщень під ресторан незаконним.

На сьогодні рішення суду виконано: приміщення фактично звільнені орендарем та передані на баланс університету імені Михайла Драгоманова для використання за цільовим освітнім призначенням.

