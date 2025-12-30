Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд закрив у центрі Києва ресторан, який працював в одному з корпусів університету Драгоманова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд закрив у центрі Києва ресторан, який працював в одному з корпусів університету Драгоманова
Приміщення розташоване на першому поверсі університету по вулиці Івана Франка у Шевченківському районі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Суд повністю підтримав позицію прокурорів, визнавши використання приміщень під ресторан незаконним

Приміщення центрального корпусу Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, які незаконно використовувалися для ресторанного бізнесу, офіційно повернуто закладу освіти. Рішення суду за позовом прокуратури вже виконано у повному обсязі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Йдеться про нежитлові площі понад 152 кв. м, що розташовані на першому поверсі університету по вулиці Івана Франка у Шевченківському районі. Вартість цього майна оцінюється у майже 9 млн грн.

Як встановили ювенальні прокурори, університет уклав договір оренди із приватним підприємцем, який облаштував у навчальному корпусі ресторан. Однак такі дії прямо суперечать Закону України «Про освіту». Згідно з нормами закону, майно державних закладів освіти заборонено використовувати не за призначенням. Винятком може бути лише оренда для послуг, які сам заклад забезпечити не може, але які необхідні для освітнього процесу (наприклад, їдальні для студентів).

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з вимогою визнати договір оренди недійсним. Суд повністю підтримав позицію прокурорів, визнавши використання приміщень під ресторан незаконним.

На сьогодні рішення суду виконано: приміщення фактично звільнені орендарем та передані на баланс університету імені Михайла Драгоманова для використання за цільовим освітнім призначенням.

Раніше Північний апеляційний господарський суд у справі за позовом Київської міської прокуратури залишив в силі рішення про повернення територіальній громаді Києва приміщень, розташованих у флігелі Cадиби мецената Івана Терещенка, розташованої на бульварі Т. Шевченка, 34/13. 

Також прокуратура через суд вимагає визнати право власності на самочинно збудоване комерційне приміщення у Деснянському районі за столичною громадою. 

Теги: прокуратура Київ прокурор ресторан університет майно столиця оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Муки «Роттердама+» в епоху антикорупційних успіхів
Муки «Роттердама+» в епоху антикорупційних успіхів
4 грудня, 16:36
Трагедія сталася на вулиці Великій Васильківській
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
2 грудня, 23:09
Аномальне цвітіння у Києві
Київ зустрів найкоротший день року аномальним цвітінням рослин (фото)
22 грудня, 18:32
Посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: затримано другого підозрюваного
9 грудня, 14:34
Працівники ТЦК та поліції під час мобілізаційних заходів допустили низку порушень
Суд у Запоріжжі виправдав чоловіка, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації
14 грудня, 20:15
Сільвії Цісонь висунули звинувачення в образі за національною ознакою
Польській депутатці, яка сказала українському таксисту «повертатися додому», висунуто звинувачення
19 грудня, 09:28
Поліція Києва розпочала перевірку через відео з побиттям дівчинки в одній зі шкіл
Поліція Києва розпочала перевірку через відео з побиттям дівчинки в одній зі шкіл
19 грудня, 10:07
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
27 грудня, 11:25
Перші три дні нового року ярмарки у столиці не працюватимуть
Де купити продукти до Нового року: адреси ярмарків у Києві 30 грудня – 4 січня
Вчора, 12:14

Новини

Збитки на ремонті «Гідропарку»: посадовцям «Київзеленбуду» повідомлено про підозру
Збитки на ремонті «Гідропарку»: посадовцям «Київзеленбуду» повідомлено про підозру
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
Суд закрив у центрі Києва ресторан, який працював в одному з корпусів університету Драгоманова
Суд закрив у центрі Києва ресторан, який працював в одному з корпусів університету Драгоманова
Киянин їздив із муляжем міни на даху авто: що відомо про порушника та його покарання
Киянин їздив із муляжем міни на даху авто: що відомо про порушника та його покарання
Прощання з актором Анатолієм Сухановим: названо дату та місце
Прощання з актором Анатолієм Сухановим: названо дату та місце
Скільки коштує новорічний кошик у Києві: огляд цін у супермаркетах
Скільки коштує новорічний кошик у Києві: огляд цін у супермаркетах

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua