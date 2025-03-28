Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Нова таємниця фараонів: у Єгипті виявлено гробницю віком 3600 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img

Археологи знайшли величезну гробницю невідомого фараона в Єгипті

Команда єгипетських та американських археологів виявила в місці розташування стародавнього міста Абідос на лівому березі Нілу в Єгипті гробницю невідомого фараона, вік якої приблизно становить 3 600 років. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Гробниця розташована в некрополі на глибині більше 7 м. Похоронна камера складається з декількох кімнат зі склепінчастою стелею висотою майже 5 м. «Це новий розділ у дослідженні цієї династії. Це досить хвилююче», – коментує виявлення другої гробниці керівник розкопок з американського боку Джозеф Вегнер.

Як зазначає видання, подібність між нещодавно виявленою гробницею і тією, яка була знайдена в 2014 році і належала цареві на ім'я Сенеб-Кей, привела археологів до висновку, що невідомий фараон міг бути одним із перших членів династії Абідоса.

Дослідники кажуть, що поховання, швидше за все, належало правителю з роду правителів
Дослідники кажуть, що поховання, швидше за все, належало правителю з роду правителів

«Ця гробниця і усипальниця Сенеб-Кея відносяться до ранніх із збережених королівських гробниць, усередині яких збереглися розписні прикраси», – зазначає Вегнер. Так, на настінних розписах біля входу зображено богиню Ізіду та її сестру Нефтіду.

У той же час гробниця в Абідосі сильно постраждала від часу, на її місці не було виявлено жодних останків скелета, що впізнаються. Крім того, всередині гробниці видно сліди пограбування, скоєного близько 1700 років тому. Ім'я імператора, зображене на папірусних шпальтах, також стало нечитаним. За словами Вегнера, ймовірно, що в гробниці було поховано царя на ім'я Сенайїб або фараон Пентджені, яким в Абідосі були присвячені пам'ятники.

Раніше археологи виявили в Єгипті першу гробницю фараона за більш ніж століття. Це перша царська гробниця, знайдена в Єгипті з 1922 року, коли було відкрито місце останнього спочинку фараона Тутанхамона.

Читайте також:

Теги: Єгипет історія археологія наука

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маринка — перша дівчинка в Україні з протезом вище коліна, яка здійснила спуск гірськолижною трасою
Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
11 березня, 15:39
У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
9 березня, 22:44
Вчені виявили, що кров людей, які живуть після 90 років, має ключові відмінності
Вчені з'ясували, що допомагає дожити до 100 років
14 березня, 04:03
Китайці розробили прототип наддовговічної ядерної батареї з вуглецем-14 під назвою Zhulong-1
Китай здійснив прорив у ядерних технологіях
13 березня, 09:43
Усик з жовтня 2021 року навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС
Усик здобув науковий ступінь доктора філософії
18 березня, 17:48
Усик захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС)
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
19 березня, 08:32
Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту»
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
19 березня, 11:10
Фотовиставка «Спільна британсько-українська антарктична історія: наукова станція, криголам і... старовинна бібліотека» відкрилася у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей
У Києві та Лондоні відкрилася фотовиставка про співпрацю України та Британії в Антарктиці
20 березня, 18:38
Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту»
Про що мало йтися у дисертації Усика, якби він розібрався в темі: пояснення спортивного функціонера
Вчора, 09:44

Життя

Поет-пісняр Крищенко розповів про дружбу з суперзіркою опери Дмитром Гнатюком
Поет-пісняр Крищенко розповів про дружбу з суперзіркою опери Дмитром Гнатюком
Нова таємниця фараонів: у Єгипті виявлено гробницю віком 3600 років
Нова таємниця фараонів: у Єгипті виявлено гробницю віком 3600 років
Письменник Винничук та скандальна колонка про домагання. PEN Ukraine ухвалив рішення
Письменник Винничук та скандальна колонка про домагання. PEN Ukraine ухвалив рішення
Планшет, що пролежав п'ять років під водою, допоміг розкрити низку злочинів
Планшет, що пролежав п'ять років під водою, допоміг розкрити низку злочинів
Павло Зібров зізнався, що з дитинства привчав доньку економити
Павло Зібров зізнався, що з дитинства привчав доньку економити
Боксер Усик став моделлю (фото)
Боксер Усик став моделлю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
28K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
7323
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
6818
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
4277
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua