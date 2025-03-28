Нова таємниця фараонів: у Єгипті виявлено гробницю віком 3600 років

Археологи знайшли величезну гробницю невідомого фараона в Єгипті

Команда єгипетських та американських археологів виявила в місці розташування стародавнього міста Абідос на лівому березі Нілу в Єгипті гробницю невідомого фараона, вік якої приблизно становить 3 600 років. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Гробниця розташована в некрополі на глибині більше 7 м. Похоронна камера складається з декількох кімнат зі склепінчастою стелею висотою майже 5 м. «Це новий розділ у дослідженні цієї династії. Це досить хвилююче», – коментує виявлення другої гробниці керівник розкопок з американського боку Джозеф Вегнер.

Як зазначає видання, подібність між нещодавно виявленою гробницею і тією, яка була знайдена в 2014 році і належала цареві на ім'я Сенеб-Кей, привела археологів до висновку, що невідомий фараон міг бути одним із перших членів династії Абідоса.

Дослідники кажуть, що поховання, швидше за все, належало правителю з роду правителів

«Ця гробниця і усипальниця Сенеб-Кея відносяться до ранніх із збережених королівських гробниць, усередині яких збереглися розписні прикраси», – зазначає Вегнер. Так, на настінних розписах біля входу зображено богиню Ізіду та її сестру Нефтіду.

У той же час гробниця в Абідосі сильно постраждала від часу, на її місці не було виявлено жодних останків скелета, що впізнаються. Крім того, всередині гробниці видно сліди пограбування, скоєного близько 1700 років тому. Ім'я імператора, зображене на папірусних шпальтах, також стало нечитаним. За словами Вегнера, ймовірно, що в гробниці було поховано царя на ім'я Сенайїб або фараон Пентджені, яким в Абідосі були присвячені пам'ятники.

Раніше археологи виявили в Єгипті першу гробницю фараона за більш ніж століття. Це перша царська гробниця, знайдена в Єгипті з 1922 року, коли було відкрито місце останнього спочинку фараона Тутанхамона.