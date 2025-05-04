ДСНС показала кадри та повідомила наслідки обстрілу Києва

Рятувальники ліквідували всі пожежі в столиці

Армія РФ цієї ночі атакувала столицю України. Київ опинився під атакою дронів, рятувальники ліквідували всі пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

В Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося сім автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

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Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждали сім осіб, з яких двоє дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, внаслідок атаки дронів зайнялась пожежа поблизу ТРЦ Dream Town, сам торгівельний центр також зазнав пошкоджень.

Вибуховою хвилею вибило вікна, земля встелена склом. Також неподалік загорілись автомобілі.

Як відомо, о 00:20 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. О 01:20 у Києві оголосили відбій.

Ворог атакував Київ ударними дронами. У трьох районах столиці впали уламки російських БпЛА.

Повітряна тривога в Києві пролунала о 00:20, мешканці столиці почули потужні вибухи, працювала ППО.