У Вінниці археологи виявили залишки першого будівельного періоду Мурів

Під час археологічних досліджень на східній ділянці комплексу «Мури» археологи виявили сліди першого будівельного періоду пам'ятки

Вінницькими Мурами називають комплекс монастирських споруд XVII – XVIII століть, що складався з будівель та стін єзуїтського монастиря, єзуїтського костелу, колегіуму та конвікту

У Вінниці під час археологічних досліджень архітектурно-історичного комплексу «Мури» виявили сліди першого будівельного періоду цієї пам’ятки. Про це розповів старший науковий співробітник державного підприємства Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Павло Нечитайло в коментарі «Укрінформу».

«Під час археологічних досліджень на східній ділянці комплексу «Мури» археологи виявили сліди першого будівельного періоду пам'ятки. На глибині 2,5 метри під фундаментом радянської споруди було виявлено поховання XVII століття. Під ними фіксувався потужний шар, що містив уламки цегли та посуду, які найімовірніше відносяться до 1630-х років», – зазначив Нечитайло.

Археолог додав, що нижче також виявили вапняну яму, яка використовувалася при виробництві тогочасного будівельного розчину. За його словами, зі знайденої цегли та вапняно-піщаного розчину постали перші муровані споруди Вінниці.

Як зауважила учасниця експедиції, в.о. завідувача відділу археології Вінницького обласного краєзнавчого музею Яна Короленко, дослідження Мурів проводилися у 2013-2015 роках та в 2018 році під керівництвом кандидата історичних наук Лариси Виногродської. У 2023 році проходили повторні дослідження, які проводила кандидат історичних наук Ольга Манігда.

Музейниця наголосила, що вінницькими Мурами називають комплекс монастирських споруд XVII – XVIII століть, що складався з будівель та стін єзуїтського монастиря, єзуїтського костелу, колегіуму та конвікту (гуртожитки), а також домініканського монастиря і костелу.

Нині в будівлях комплексу розташовані обласні краєзнавчий та художній музеї, державний архів області, кафедральний собор Преображення Господнього і технічний ліцей.

У дослідженнях також брав участь доктор історичних наук Олег Мальченко.

Головний архітектор Вінниці, перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради Євген Совінський додав, що міська рада систематично замовляє археологічні дослідження, адже Вінниця внесена до переліку історичних міст і має доволі різноманітний культурний шар, який потрібно досліджувати.

«Цьогоріч, зважаючи на виклики воєнного часу, фінансування на такі заходи обмежене, але ми все одно залишаємо кошти на ключові об’єкти, бо працюємо над розширенням переліку об’єктів культурної спадщини», – підкреслив Совінський.

Посадовець додав, що зараз очікують на звіт археологів, після якого ухвалять рішення про музеєфікацію, консервацію або художню реставрацію цієї частини Мурів.