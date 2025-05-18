У ТЦК Харкова помер чоловік: поліція заявила про самогубство

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань

У Харкові чоловік помер на території Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці заявляють, що він вкоротив собі віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію області.

Подія сталася ще 12 травня.

«Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт.

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. За цим фактом призначено службове розслідування.