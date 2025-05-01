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Після нічної атаки на Київ госпіталізовано одну постраждалу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Після нічної атаки на Київ госпіталізовано одну постраждалу
Вибухова частина збитого безпілотного літального апарату спрацювала із затримкою
фото з відкритих джерел

Інформації про інших постраждалих немає

Після нічної атаки російських дронів на Київ госпіталізовано одну постраждалу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком». 

За його словами, вибухова частина збитого безпілотного літального апарату спрацювала із затримкою, що призвело до поранення літньої жінки, мешканки Дарницького району.

Інформації про інших постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня ворожі дрони атакували Київ та область.

Як повідомив очільник області Микола Калашник, найбільше пошкоджених будівель у Бориспільському районі. Там внаслідок падіння уламків безпілотника зайнялася покрівля приватного будинку. Також вибуховою хвилею пошкоджені ще 11 приватних будинків та магазин. Окрім цього, спалахнув трав'яний настил у лісовій місцевості.

Вишгородський район – займання трав‘яного настилу.

У Броварському районі падіння уламків російських дронів спричинили займання господарчої будівлі та гаражного приміщення. Також пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

Усі пожежі на ранок ліквідовані, повідомив Микола Калашник. За його словами, наслідки атаки ще фіксуються, усі оперативні служби працюють на місцях.

Також 1 травня у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів РФ. У Дарницькій РДА закликали людей перебувати у безпечних місцях, бажано у підвалі.

Теги: Київ поранення дрон

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