Ткачук: БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 1,3 млрд грн від експортерів зерна

Експортери, причетні до зернових схем, відшкодували до бюджету 1,3 млрд грн, – керівник детективів БЕБ Ткачук

Детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування ризиковими експортерами 1,3 млрд грн завданих бюджету збитків. Переважна більшість з них вивозили аграрну продукцію, зокрема зерно. Про це повідомив голова Головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук під час зустрічі з народним депутатом України Володимиром Цабалем.

Останнього нещодавно було обрано заступником Голови тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих порушень законодавства, пов’язаних із неповерненням валютної виручки в Україну.

Під час заходу учасники обговорили подальшу співпрацю між Бюро та новоствореною ТСК Верховної ради України, а також тенденції, які спостерігають фахівці БЕБ після запровадження «режиму експортного забезпечення».

За даними аналітиків Бюро, наразі кількість ризикових експортерів зменшилася. В першу чергу це повʼязано з тим, що віднедавна експорт можуть здійснювати винятково суб'єкти, зареєстровані платниками ПДВ, а всі ланцюги постачання перевіряються до вивезення продукції з території України, вважають в БЕБ.

Керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук зауважив, що впродовж минулого року в рамках кримінальних проваджень детективи територіальних підрозділів та центрального апарату БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету ризиковими експортерами 1,3 млрд грн збитків.

Нагадаємо, нещодавно голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив що робота Бюро економічної безпеки в останні два роки викликає набагато менше претензій, а в самого Бюро є певні здобутки за кількома напрямами.