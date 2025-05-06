Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ткачук: БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 1,3 млрд грн від експортерів зерна

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Ткачук: БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 1,3 млрд грн від експортерів зерна
За даними аналітиків Бюро, наразі кількість ризикових експортерів зменшилася
фото: esbu.gov.ua

Експортери, причетні до зернових схем, відшкодували до бюджету 1,3 млрд грн, – керівник детективів БЕБ Ткачук

Детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування ризиковими експортерами 1,3 млрд грн завданих бюджету збитків. Переважна більшість з них вивозили аграрну продукцію, зокрема зерно. Про це повідомив голова Головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук під час зустрічі з народним депутатом України Володимиром Цабалем.

Останнього нещодавно було обрано заступником Голови тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих порушень законодавства, пов’язаних із неповерненням валютної виручки в Україну. 

Під час заходу учасники обговорили подальшу співпрацю між Бюро та новоствореною ТСК Верховної ради України, а також тенденції, які спостерігають фахівці БЕБ після запровадження «режиму експортного забезпечення».

За даними аналітиків Бюро, наразі кількість ризикових експортерів зменшилася. В першу чергу це повʼязано з тим, що віднедавна експорт можуть здійснювати винятково суб'єкти, зареєстровані платниками ПДВ, а всі ланцюги постачання перевіряються до вивезення продукції з території України, вважають в БЕБ. 

Ткачук: БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 1,3 млрд грн від експортерів зерна фото 1
фото: esbu.gov.ua

Керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук зауважив, що впродовж минулого року в рамках кримінальних проваджень детективи територіальних підрозділів та центрального апарату БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету ризиковими експортерами 1,3 млрд грн збитків. 

Нагадаємо, нещодавно голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив що робота Бюро економічної безпеки в останні два роки викликає набагато менше претензій, а в самого Бюро є певні здобутки за кількома напрямами. 

Читайте також:

Теги: зерно розслідування Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримала сина експрезидента «Мотор Січ» Богуслаєва
У «Батальйоні Монако» паніка
3 травня, 18:05
Заморозки у квітні. Агрометеоролог Тетяна Адаменко пояснює наслідки для фермерів
Заморозки у квітні. Агрометеоролог Тетяна Адаменко пояснює наслідки для фермерів інтерв’ю
8 квiтня, 06:30
Раніше Кутерга був заступником директора БЕБ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Кабмін призначив тимчасового очільника Бюро економічної безпеки
8 квiтня, 15:56
Мобілізація одного з обвинувачених загрожує затягуванням справи, у підсумку він може уникнути відповідальності
Не лише Насіров. До ЗСУ захотіли мобілізуватися 48 фігурантів корупційних справ
10 квiтня, 15:58
Затримання відбулося відповідно до вимог статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і фігурантам уже оголошено про підозру
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
10 квiтня, 18:37
Зловмисники облаштували посеред поля 16 теплиць, де незаконно вирощували тютюн
На Одещині правоохоронці викрили масштабну плантацію тютюну
18 квiтня, 16:12
Злодій викрав сумку Ноем, поки вона вечеряла
У США затримано грабіжника, який вкрав у міністерки внутрішніх справ сумку Gucci
27 квiтня, 17:58
У 2022 році стало відомо, що Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі
Нерухомість у Монако та Дубаї: що відомо про затриманого Богуслаєва-молодшого
2 травня, 12:33
Собаку відловили, пес перебуває в тимчасовому прихистку
У Броварах собака напав на школярів, постраждали семеро дітей
Сьогодні, 11:36

Економіка

Ткачук: БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 1,3 млрд грн від експортерів зерна
Ткачук: БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 1,3 млрд грн від експортерів зерна
Борг перед «зеленою» генерацією перевищує 15 млрд грн
Борг перед «зеленою» генерацією перевищує 15 млрд грн
Головні виклики української металургії це дефіцит кадрів, дорога логістика та екологічне мито CBAM – дослідження
Головні виклики української металургії це дефіцит кадрів, дорога логістика та екологічне мито CBAM – дослідження
Гетманцев пообіцяв: підвищення податків за цього парламенту не буде
Гетманцев пообіцяв: підвищення податків за цього парламенту не буде
Гетманцев розповів, як збільшення військового збору для ФОПів поповнило бюджет
Гетманцев розповів, як збільшення військового збору для ФОПів поповнило бюджет
МВФ рекомендував Україні підвищити податки для наповнення бюджету – медіа
МВФ рекомендував Україні підвищити податки для наповнення бюджету – медіа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
40K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
31K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
15K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
13K
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua