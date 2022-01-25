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    У Києві ФОПи вийшли на акцію: Хрещатик частково перекритий (фото)

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    Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського - У Києві ФОПи вийшли на акцію: Хрещатик частково перекритий (фото)
    Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського
    фото: unn.com.ua

    Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1

    У вівторок, 25 січня, у Києві під Верховною Радою люди вийшли на мітинг, через що в центрі столиці утворилися масштабні затори. Про це пише Bigkyiv.

    Наразі, біля будівлі Верховної Ради проходить акція SaveФОП з назвою «Спрощену систему оподаткування – зберегти!».

    Зокрема, мітингувальники перекрили вулицю Грушевського. На інших центральних вулицях поблизу ускладнено рух.

    Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

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    У Києві ФОПи вийшли на акцію: Хрещатик частково перекритий (фото)
    У Києві ФОПи вийшли на акцію: Хрещатик частково перекритий (фото)
    У Києві ФОПи вийшли на акцію: Хрещатик частково перекритий (фото)
    У Києві ФОПи вийшли на акцію: Хрещатик частково перекритий (фото)
    У Києві ФОПи вийшли на акцію: Хрещатик частково перекритий (фото)

    Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

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    Теги: Київ акція робота
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    У Києві ФОПи вийшли на акцію: Хрещатик частково перекритий (фото)