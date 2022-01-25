Нардепів евакуювали з будівлі Ради після спроби штурму

Підприємці намагаються потрапити до будівлі парламенту, але в ньому залишилися лише журналісти та охорона

Депутатів Верховної Ради евакуювали через підземний перехід, повідомляє видання «Весті» у вівторок, 25 січня.

За даними ЗМІ, в будівлі парламенту залишилися лише журналісти та охорона.

Тим часом протестувальники продовжують спроби прорватися до будівлі парламенту. Їх відтісняють силовики.

З'явилася інформація, що один із учасників протесту начебто перебуває біля будівлі Ради без ознак життя. Також є постраждалі серед силовиків.

Крім того, повідомляється, що був затриманий лідер SaveФОП Сергій Доротич.

Як відомо, під час акція за скасування обов’язкових касових апаратів для ФОПів, мітингувальники намагалися прорватися в будівлю парламенту. Учасники акції спочатку підійшли майже до дверей будівлі парламенту, але правоохоронці через кілька хвилин відтіснили їх трохи назад.

Акція за скасування обов’язкових касових апаратів для ФОПів триває з ранку, 25 січня.

Як раніше повідомлялося, у Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією під час акції протесту SaveФОП. Через протести правоохоронці перекрили автомобільний рух біля Верховної Ради.

Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.