Акція під Радою: ФОПи штурмували парламент (відео)

Станом на 15:40 вже було затримано понад десять учасників акції

Під час акція за скасування обов’язкових касових апаратів для ФОПів, мітингувальники намагалися прорватися в будівлю парламенту. Учасники акції спочатку підійшли майже до дверей будівлі парламенту, але правоохоронці через кілька хвилин відтіснили їх трохи назад, повідомляє УНІАН.

Під час цього відбулася штовханина між учасниками акції та правоохоронцями.

Окремих мітингувальників, які намагалися прорватися до дверей Ради, поліцейські зупиняли і відпускали назад у натовп. Протестувальники запалили фаєри. Більшість депутатів покинули будівлю парламенту – майже всі вони вийшли через підвал.

Станом на 15:40 вже було затримано понад десять учасників акції. Їх по черзі заводять у поліцейський автобус, перед тим обшукавши кожного. Затримують лише чоловіків: кореспондент УНІАН став свідком, як жінку вивели з території мітингу та відпустили.

Працівник поліції уточнив, що затриманих везуть у Деснянський райвідділ поліції.

Нагадаємо, акція за скасування обов’язкових касових апаратів для ФОПів триває з ранку, 25 січня.

Як раніше повідомлялося, у Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією під час акції протесту SaveФОП. Через протести правоохоронці перекрили автомобільний рух біля Верховної Ради.

Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.