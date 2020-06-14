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    «Слуга» Тищенко визнав, що вибори ще не почалися, а він витрачає сотні тисяч гривень на свою рекламу

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    <span>Нардеп Микола Тищенко не послухався президента і розвісив свої борди</span> - «Слуга» Тищенко визнав, що вибори ще не почалися, а він витрачає сотні тисяч гривень на свою рекламу
    Нардеп Микола Тищенко не послухався президента і розвісив свої борди

    Народний депутат почав активно рекламувати себе на білбордах і записати піском дитячі майданчики столиці

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко задекларував 308 тис. грн витрат на рекламні послуги.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

    Відповідні зміни до свого майнового стану політик вніс 13 червня.

    Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той їх не погодив.

    Крім цього, на початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків. Фейсбук-сторінка «Слуга Народу-Тищенко Микола-Округ 219» відзвітувала, що наповнила піском майданчики за 30 адресами.

    Фото з Facebook Слуга Народу-Тищенко Микола-Округ 219

    Фото з Facebook Слуга Народу-Тищенко Микола-Округ 219

    Користувачі соцмереж покепкували з піар-ходу політика. Миколу Тищенка назвали «міцним господарником» і попросили додати лебедів з шин, полагодити кнопку в ліфті і привезти ще піску – але вже для домашнього кота.

    Як відомо, Микола Тищенко є одним з кандидатів на мери Києва від «Слуги народу». Також кандидатом на мери Києва є депутат СН Олександр Качура.

    Раніше соціологія давала Тищенку не більше 8% підтримки.

    Водночас місяць тому він зганьбився тим, що його ресторан «Велюр» працював під час карантину.

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    депутат партія Слуга народу місто Микола Тищенко
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