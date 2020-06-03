Тищенко затверджував свої банери у Зеленського, а той попросив «не починати»



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Переписка Тищенка із Зеленським Фото: bykvu.com

«Президент дзвонив і просив не починати бордпрограму», – зазначив Тищенко в особистій переписці

Заступник глави фракції «Слуга народу», народний депутат Микола Тищенко на засіданні парламенту у вівторок намагався затвердити свої банери у президента.

Процес спілкування зафільмував кореспондент «Букв».

На відео видно, як Тищенко відправляє адресату Володимиру Зеленському кілька банерів та просить їх подивитися. «Так буде ОК?», – питає Тищенко в президента.

Пізніше Тищенко вже у спілкуванні з якоюсь Світланою Ш про знімання на цьому тижні згадує, що президент просив його не починати бордпрограму.

«Щодо бордів ми ж після офісу вирішили, що без партійних бордів поки. Президент дзвонив просив не починати бордпрограму», – пише Тищенко.

Також Тищенко отримав під час засідання контакти ректорів кількох університетів.

Крім того, нардепу написав якийсь Вітя Кулик зі скаргою, що директор Оболонського ринку не дає торгувати Жанні та Кобі.

Як відомо, Микола Тищенко є одним з кандидатів на мери Києва від «Слуги народу». Його найближчого конкурента на праймеріз Олександра Ткаченка 1 червня фракція рекомендувала призначити міністром культури. Також кандидатом на мери Києва є депутат СН Олександр Качура.

Раніше соціологія давала Тищенку не більше 8% підтримки.

Водночас місяць тому він зганьбився тим, що його ресторан «Велюр» працював під час карантину.

У своїй річній декларації Тищенко вказав, що заробив на ресторанному бізнесі лише 600 тис. гривень.