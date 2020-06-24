Разумков не бачить підстав для перенесення місцевих виборів



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Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня

Спікер парламенту сподівається, що «ми спокійно зможемо провести вибори восени цього року»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів

Про це спікер сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Місцеві вибори передбачені Конституцією. І змінити зараз ці терміни, перенести їх якимось чином досить важко. Юридичних механізмів і підстав, чому це треба буде зробити, поки, за станом на сьогодні, я не бачу. Будемо сподіватися, що ми не будемо йти за негативним сценарієм, у нас буде все добре і ми спокійно зможемо провести вибори восени цього року», – розповів Разумков.

Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа-«слуги» Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той її не погодив. На початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків, яка обернулася курйозом.

Також кандидатами на мери Києва є депутати-«слуги» Олександр Качура та Олександр Дубінський.

5 червня «Європейська солідарність» звернулася до чинного столичного міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. У відповідь Кличко сказав, що балотуватиметься від власної партії «Удар».