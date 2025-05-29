Глава КМВА взявся рятувати американця, на якого обвалився балкон у столиці

Після інциденту кінорежисер заявив, що має намір добитися розслідування причин обвалу, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому

Ткаченко анонсував «серйозну розмову» з районними керуючими компаніями щодо їхньої відповідальності за стан будівель

У Подільському районі столиці на громадянина США Кріса Волтерса, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон прямо перед входом у під'їзд багатоквартирного будинку. Внаслідок інциденту чоловік зазнав травмування. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко взявся оперативно реагувати на ситуацію. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву Ткаченка.

Ткаченко підкреслив, що ця подія – не ворожа атака, а «наслідок багаторічної бездіяльності».

«Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської районної державної адміністрації Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності», – заявив Тимур Ткаченко.

Голова КМВА запевнив, що потерпілому буде надано всю необхідну допомогу. Після цього інциденту, за словами Ткаченка, очікується «серйозна розмова» з районними керуючими компаніями щодо їхньої відповідальності за стан будівель.

Раніше «Главком» писав, що американський документаліст Крістовер Волтерс, який прибув до України, щоб знімати фільми про події в Україні під час російсько-української війни, впав разом з балконом, що обвалився.

У відео, опублікованому у соцмережі, Волтерс розповів подробиці: «У суботу мій балкон обвалився і я впав разом з уламками бетону». На кадрах видно, що інцидент стався на другому поверсі будівлі, розташованому прямо над входом, а сам документаліст має пошкодження на обличчі. Американець підкреслив, що такі події є «наслідком чиєїсь безвідповідальності». Кінорежисер заявив, що має намір добитися розслідування причин обвалу, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, частина балкону в старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 у центральній частині Києва обвалилася 29 травня 2021 року. В результаті інциденту ніхто не постраждав. У старовинному цегляному будинку 1911 року побудови також розташовані різні кафе, ресторани і магазини. Балкон, від якого відвалилася частина, знаходиться на верхньому, п'ятому поверсі.