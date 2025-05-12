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На залізничній станції «Яготин» електротягач смертельно травмував чоловіка на коліях

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На залізничній станції «Яготин» електротягач смертельно травмував чоловіка на коліях
Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події
фото: Національна поліція України/Facebook

61-річний житель Бориспільщини перетинав залізничні колії у недозволеному для цього місці 

Слідчі Бориспільського райуправління поліції розпочали досудове розслідування за фактом смертельного травмування чоловіка електротягачем на залізничній станції «Яготин». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Як повідомили правоохоронці, трагедія сталася вчора, 11 травня, близько 12:15 на 83 кілометрі колії.

За попередніми даними, 61-річний житель Бориспільщини перетинав залізничні колії у недозволеному для цього місці та був смертельно травмований електротягачем. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Розслідування ведеться за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людини).  

Поліція Київщини вкотре звернулася до громадян з проханням бути уважними та дотримуватися правил безпеки на залізничному транспорті, перетинаючи колії лише у встановлених місцях.   

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, у столичному районі Позняки стався трагічний інцидент. Молодий чоловік випав з вікна однієї з багатоповерхівок. У місцевих соціальних мережах з'явилася інформація від очевидців, які стверджують, що чоловік залишився живим після падіння. Про його стан та отримані травми наразі невідомо.

До слова, 9 травня на території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, 14-річна дівчина перебувала на даху потяга. Постраждалу з термічними опіками 3-4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу.

Теги: трагедія розслідування поліція чоловік Київщина смерть

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