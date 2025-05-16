У Департаменті соцполітики КМДА відбуваються обшуки втретє від початку року

Слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області знову проводять виїмку документів у приміщенні Департаменту соціальної політики КМДА

Як пояснюють у КМДА, обшуки проходять у межах кримінального провадження, відкритого у грудні 2024 року

У Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області проводять обшук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.

Як пояснюють у КМДА, обшуки проходять у межах кримінального провадження, відкритого у грудні 2024 року. У Департаменті зауважили, за цим провадженням вже були обшуки, і Департамент надавав всі запитувані документи.

«Це вже восьмий обшук у межах зазначеної справи, три з яких проведені безпосередньо у приміщенні Департаменту. Що ще сподіваються знайти правоохоронці, в Департаменті не розуміють. І розцінюють такі дії, як намагання дестабілізувати роботу структурного підрозділу КМДА та залякати і деморалізувати його співробітників», – заявили у мерії.

Разом з тим у департаменті соціальної та ветеранської політики запевнили, що нададуть повторно всі необхідні документи на вимогу правоохоронних органів.

Нагадаємо, 25 квітня, співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України, втретє за місяць, провели обшуки в адміністративних приміщеннях приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.