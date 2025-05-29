Влада назвала чисельність населення Києва

У Києві проживає 425,6 тис. внутрішньопереміщених осіб

Кількість мешканців Києва за останні 10 років зросла. Про це заявила голова ради внутрішньо переміщених осіб у Київській міській державній адміністрації Ольга Алтуніна, інформує «Главком».

«Насправді останній раз, коли цю інформацію офіційно давала статистика – це був 2014 рік. Тоді становила 2,8 мільйона людей», – сказала Алтуніна.

За її словами, вже у 2024 році за даними міста Київ, які встановили на основі трафіку мобільного оператора, а також разом з внутрішньо переміщеними особами – кількість киян складає 3,7 мільйона осіб.

Зокрема, за словами Алтуніної, у Києві проживає 425,6 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, в Україні рівень старіння населення зростає, зокрема через втрати на фронті серед людей до 60 років. З одного боку, тривалість життя збільшується, що зазвичай свідчить про покращення економічної, політичної та соціальної ситуації. Але з іншого боку, це означає зростання навантаження на пенсійну систему, соціальні служби та сферу охорони здоров’я. Водночас старіння нації створює напруження в економіці, бо не вистачає працездатного населення, щоб сплачувати внески в пенсійний фонд.

Раніше доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун повідомляв, що українкам потрібно народжувати по троє дітей, щоб зберегти населення.

До слова, згідно з оцінками The Washington Post., населення України, включно з окупованими Росією територіями, становить трохи менше ніж 36 млн осіб. Якщо демографічні тенденції збережуться, очікується, що населення України становитиме близько 25 млн до середини століття і лише 15 млн у 2100 році.