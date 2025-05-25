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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 25 травня Україна в черговий раз перебуває під атакою «шахедів». У столиці працює ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Кличко пише, шо у столиці пролунали вибухи, працює ППО. Мер Києва просить всіх перебувати в укриттях.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав

«Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.

До слова, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Теги: Київ росія Віталій Кличко Тимур Ткаченко

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