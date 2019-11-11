Антимонопольний комітет побачив привілейоване становище Муніципальної охорони Києва



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Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» дало роботу багатьом ветеранам АТО/ООС

Столична влада має намір оскаржити рішення АМКУ

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України вбачає порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції» у створенні комунального підприємства «Муніципальна охорона» та хоче зобов’язати Київраду внести зміни в рішення в частині визначення надавачів охоронних послуг на підставі проведення відкритого конкурсного відбору.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Київське обласне територіальне відділення АМКУ встановило, що ринок охоронних послуг у Києві є конкурентним. При цьому, всі суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на провадження охоронної діяльності, є конкурентами на цьому ринку, оскільки жодним нормативно-правовим актом не встановлено обмежень надання охоронних послуг залежно від того чи належить об’єкт охорони до комунальної чи приватної власності.

Проте, на думку АМКУ, рішенням Київської міської ради було створено привілейоване становище для КП «Муніципальна охорона» шляхом надання йому виключного (ексклюзивного) права на надання охоронних послуг щодо певного ряду об’єктів комунальної власності територіальної громади Києва на договірних засадах.

Крім того, частина витрат КП «Муніципальна охорона» покривається за рахунок бюджету Києва, що надає вказаному суб’єкту господарювання переваги порівняно з конкурентами, які не мають такого фінансування.

Керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний заявив, що рішення АМКУ щодо комунального підприємства «Муніципальна охорона» є упередженим та буде оскаржене у судовому порядку.

«Серед основних функцій, що має здійснювати місто, – збереження комунального майна та забезпечення безпеки громадян. Але сьогодні Київським відділенням АМКУ робиться все, щоб забрати цей обов’язок влади та законне право киян. Із незрозумілих причин АМКУ робить все, щоб забрати у міста право забезпечувати охорону ефективними способами. Справу розглянули менше ніж за 2 місяці (протягом серпня – жовтня), що є безпрецедентно коротким терміном. Тобто не було зроблено навіть спроби якісно дослідити ринок. За незрозумілими критеріями опитано 12 підприємств із близько 300, які працюють на ринку міста Києва. Більшість із них взагалі жодного разу не брали участь у забезпеченні охорони комунальних об’єктів», – заявив Загуменний.

Він також наголосив, що у поданні до колегії АМКУ немає жодного факту про порушення конкуренції комунальним підприємством «Муніципальна охорона», а у поданні зафіксоване лише припущення.

«Рішення, яке очевидно є упередженим, ухвалено із перевищенням повноважень. Тож після його отримання буде оскаржено у судовому порядку з метою встановлення справедливості», – зазначив керівник апарату КМДА.

Загуменний підкреслив, що завдяки роботі «Муніципальної охорони» у цьому році вдалося значно покращити безпеку в місті, зробити парки та комунальні заклади більш безпечними. Більше того, вдалося мінімізувати акти вандалізму щодо комунального майна.

«Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» дало роботу багатьом ветеранам АТО/ООС, довело свою ефективність та має неабияку підтримку у громади і персоналу низки соціальних закладів. Безперечно, щоденна служба хлопців, які ще вчора захищали Україну на Сході, а сьогодні захищають киян, має бути продовжена в інтересах громади», – резюмував керівник.

Сьогодні працівники КП «Муніципальна охорона» здійснюють охорону парків, лікарень, закладів освіти. Комунальне підприємство діє відповідно до ліцензії, виданої Міністерством внутрішніх справ, та функціонує у тісній співпраці із представниками підрозділів Національної поліції.

Нагадаємо, що КП «Муніципальна охорона» створено рішенням Київради з метою забезпечення належної охорони комунального майна територіальної громади міста Києва та надання послуг охорони іншим суб’єктам господарювання.