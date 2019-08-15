Муніципальна охорона набирає співробітників: скільки платять та вимоги до кандидатів



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Муніципальна охорона забезпечує цілодобову охорону більше 120 міських об’єктів

Перевага надається учасникам бойових дій в АТО/ООС

У Комунальному підприємстві «Муніципальна охорона» продовжують набір на вакантні посади співробітників, що здійснюватимуть охорону об’єктів на стаціонарних постах, у складі мобільних груп швидкого реагування, охорону масових заходів та майна, а також супроводження осіб та особисту охорону. Перевага надається учасникам бойових дій в АТО/ООС. Можливе працевлаштування осіб із інвалідністю, отриманою під час безпосередньої участі у бойових діях.

Вимоги до кандидатів:

вік від 22 років;

охайний зовнішній вигляд, відповідальність, дисциплінованість, самовіддача в роботі, порядність.

Умови праці: відповідно до позмінного графіку «доба через дві», оплата за підсумованим обліком робочого часу та відповідно до норм трудового законодавства.

Пропонується:

заробітна платня: 10 000 - 15 000 грн з виплатою двічі на місяць;

забезпечення форменим одягом;

навчання та підвищення кваліфікації;

психологічно комфортне робоче середовище;

офіційне працевлаштування.

Необхідні при працевлаштуванні документи:

Довідка про несудимість;

Форма № 122-2/о – Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

Форма 140/о – Сертифікат про проходження наркологічного огляду;

Форма №086/о – Медична довідка (лікарський консультаційний висновок) про відсутність протипоказань за станом здоров’я;

Форма №127/о – Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи (опціонально для отримання пристрою для відстрілу снарядів нелетальної дії).

Запис на співбесіду у робочі дні з 10:00 до 17:00 за телефоном: 044 366-88-84.

Нагадаємо, що КП «Муніципальна охорона» створено рішенням Київради з метою забезпечення належної охорони комунального майна територіальної громади міста Києва та надання послуг охорони іншим суб’єктам господарювання.

Комунальне підприємство діє відповідно до ліцензії, виданої Міністерством внутрішніх справ та функціонує у тісній співпраці із представниками підрозділів Національної поліції.

На сьогодні КП «Муніципальна охорона» забезпечує цілодобову охорону більше 120 міських об’єктів:

12 парків;

7 міських лікарень та лікарня швидкої медичної допомоги на Братиславській;

комплекс з 6 фонтанів вздовж вулиці Хрещатик та Майдану Незалежності;

105 закладів початкової та середньої освіти Дніпровського району, де додатково були встановлені «тривожні кнопки» для екстреного виклику «муніципалів» та забезпечується охорона в режимі патрулювання екіпажами мобільних груп.



