Муніципальна охорона набирає співробітників: скільки платять та вимоги до кандидатів
Перевага надається учасникам бойових дій в АТО/ООС
У Комунальному підприємстві «Муніципальна охорона» продовжують набір на вакантні посади співробітників, що здійснюватимуть охорону об’єктів на стаціонарних постах, у складі мобільних груп швидкого реагування, охорону масових заходів та майна, а також супроводження осіб та особисту охорону. Перевага надається учасникам бойових дій в АТО/ООС. Можливе працевлаштування осіб із інвалідністю, отриманою під час безпосередньої участі у бойових діях.
Вимоги до кандидатів:
- вік від 22 років;
- охайний зовнішній вигляд, відповідальність, дисциплінованість, самовіддача в роботі, порядність.
Умови праці: відповідно до позмінного графіку «доба через дві», оплата за підсумованим обліком робочого часу та відповідно до норм трудового законодавства.
Пропонується:
- заробітна платня: 10 000 - 15 000 грн з виплатою двічі на місяць;
- забезпечення форменим одягом;
- навчання та підвищення кваліфікації;
- психологічно комфортне робоче середовище;
- офіційне працевлаштування.
Необхідні при працевлаштуванні документи:
- Довідка про несудимість;
- Форма № 122-2/о – Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
- Форма 140/о – Сертифікат про проходження наркологічного огляду;
- Форма №086/о – Медична довідка (лікарський консультаційний висновок) про відсутність протипоказань за станом здоров’я;
- Форма №127/о – Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи (опціонально для отримання пристрою для відстрілу снарядів нелетальної дії).
Запис на співбесіду у робочі дні з 10:00 до 17:00 за телефоном: 044 366-88-84.
Нагадаємо, що КП «Муніципальна охорона» створено рішенням Київради з метою забезпечення належної охорони комунального майна територіальної громади міста Києва та надання послуг охорони іншим суб’єктам господарювання.
Комунальне підприємство діє відповідно до ліцензії, виданої Міністерством внутрішніх справ та функціонує у тісній співпраці із представниками підрозділів Національної поліції.
На сьогодні КП «Муніципальна охорона» забезпечує цілодобову охорону більше 120 міських об’єктів:
- 12 парків;
- 7 міських лікарень та лікарня швидкої медичної допомоги на Братиславській;
- комплекс з 6 фонтанів вздовж вулиці Хрещатик та Майдану Незалежності;
- 105 закладів початкової та середньої освіти Дніпровського району, де додатково були встановлені «тривожні кнопки» для екстреного виклику «муніципалів» та забезпечується охорона в режимі патрулювання екіпажами мобільних груп.