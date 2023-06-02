Атака на Київ: чим атакували окупанти і скільки цілей збито

Жителі столиці пережили шостий повітряний напад за останній шість днів

У ніч на 2 червня російські загарбники завдали чергового повітряного удару по столиці. Цього разу, попередньо, атакували дронами Shahed та крилатими ракетами типу Х-101/555 одночасно. У повітряному просторі над Києвом та навколо міста силами протиповітряної оборони, за попередніми даними, були знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні шість днів рашисти завдали вже шостого повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю. Після балістичних ракет переддень, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, пуски ракет (імовірно, крилатих типу Х-101/555) були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Синхронно, із різних напрямків Київ атакували також і БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси Shahed.

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За неуточненою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня. Дані уточнюються.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога цієї ночі тривала майже три години. У ніч на 2 червня в Києві та області пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.