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Атака на Київ: чим атакували окупанти і скільки цілей збито

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на Київ: чим атакували окупанти і скільки цілей збито
Окупанти знову тероризували Київ дронами та ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жителі столиці пережили шостий повітряний напад за останній шість днів

У ніч на 2 червня російські загарбники завдали чергового повітряного удару по столиці. Цього разу, попередньо, атакували дронами Shahed  та крилатими ракетами типу Х-101/555 одночасно. У повітряному просторі над Києвом та навколо міста силами протиповітряної оборони, за попередніми даними, були знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні шість днів рашисти завдали вже шостого повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю. Після балістичних ракет переддень, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, пуски ракет (імовірно, крилатих типу Х-101/555) були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Синхронно, із різних напрямків Київ атакували також і БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси Shahed.

За неуточненою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня. Дані уточнюються.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога цієї ночі тривала майже три години. У ніч на 2 червня в Києві та області пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

Теги: окупанти Київ безпілотник ракета

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