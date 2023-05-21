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Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей
Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці
фото: скріншот із відео

Серед врятованих – чотирнадцятирічна дівчинка

Правоохоронці під прицільним вогнем окупантів змогли евакуювати з Бахмута десятьох людей. Серед них була чотирнадцятирічна дівчинка. Про це повідомляє Міністерства внутрішніх справ України.

«Рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами окупантів. Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці», – повідомили в МВС.

За словами правоохоронців, дорогою дитину дуже вразило побачене, адже росіяни перетворили її місто на руїни, проте наразі Аліна та її рідні отримують допомогу й оговтуються від пережитого.

Дівчина розповіла, що під бомбами вона, як і в мирні часи, займалася малюванням та мріяла про доступ до інтернету.

«Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти», – сказав батько Аліни.

Нагадаємо, Збройні сили України зараз контролюють незначну частину Бахмута, але значення її оборони не втрачає своєї актуальності. 

Як повідомлялося, Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових. 

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники не контролюють Бахмут на Донеччині, ЗСУ продовжують виконувати важливе завдання у місті.

Раніше, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.

Теги: батько росіяни руїни місто батьки

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