Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей
Серед врятованих – чотирнадцятирічна дівчинка
Правоохоронці під прицільним вогнем окупантів змогли евакуювати з Бахмута десятьох людей. Серед них була чотирнадцятирічна дівчинка. Про це повідомляє Міністерства внутрішніх справ України.
«Рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами окупантів. Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці», – повідомили в МВС.
За словами правоохоронців, дорогою дитину дуже вразило побачене, адже росіяни перетворили її місто на руїни, проте наразі Аліна та її рідні отримують допомогу й оговтуються від пережитого.
Дівчина розповіла, що під бомбами вона, як і в мирні часи, займалася малюванням та мріяла про доступ до інтернету.
«Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти», – сказав батько Аліни.
Нагадаємо, Збройні сили України зараз контролюють незначну частину Бахмута, але значення її оборони не втрачає своєї актуальності.
Як повідомлялося, Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники не контролюють Бахмут на Донеччині, ЗСУ продовжують виконувати важливе завдання у місті.
Раніше, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.
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