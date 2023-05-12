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Ексміністр освіти Табачник співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова – СБУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ексміністр освіти Табачник співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова – СБУ
Ексміністр Табачник активно сприяє російським загарбникам
фото: Уніан

Дмитро Табачник виконував завдання Москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби Росії на окупованих територіях

Слідчі Служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Слідством встановлено, що Табачник перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ.

Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким. Для надання Табачнику «статусу», восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області. Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «Єдина Росія».

Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя. Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила Дмитру Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад $2 млн. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: росія державна зрада СБУ

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