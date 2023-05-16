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Посол Маркарова в інтерв'ю CNN назвала умову переговорів із РФ

glavcom.ua
Посол Маркарова в інтерв'ю CNN назвала умову переговорів із РФ
Посол закликала надавати більше допомоги та підтримки Україні
фото: globallookpress.com

Оксана Маркарова, посол України в США, здебільшого не сприймає жодних пропозицій про переговори без чіткої кінцевої мети: звільнення всієї території України

Українська посол у США, 46-річна Оксана Маркарова наголосила, що вона не приймає жодних пропозицій про переговори без чіткої кінцевої мети – повне звільнення всієї України. У інтерв'ю CNN вона заявила, що добра воля і підтримка є невід'ємними елементами, від яких залежить майбутнє її нації.

Маркарова наголосила, що перемога і справедливість є метою, досягнення якої необхідно прагнути. Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін та Марія Львова-Бєлова, які обвинувачуються у воєнних злочинах, вже мають ордер на арешт.

«Для нас перемога означає повне звільнення нашої території, повернення наших людей та початок процесу відбудови, незалежно від того, скільки часу це займе», – заявила посол.

Вона підкреслила важливість швидкого досягнення справедливого миру і закликала надавати більше допомоги та підтримки Україні, зміцнювати санкції замість того, щоб займатися ідеєю збереження обличчя Росії.

Маркарова закликала до єдності у боротьбі та зазначила, що Україна готова вести переговори про репарації, якщо Росія виявить бажання. Втім, вона відмітила, що не чула про пропозиції переговорів від своїх партнерів на зустрічах у Конгресі, також наголосивши, що зосереджується не тільки на тому, що може зробити для допомоги Україні, але і фокусується на розв'язанні проблем, таких як продовольча безпека і досягнення тривалого миру.

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Теги: росія переговори Оксана Маркарова санкції путін посол Україна президент безпека репарації

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