Київ планує вшанувати Ґарета Джонса, який першим у світі розповів правду про Голодомор

29 березня 1933 року на пресконференції у Берліні Ґарет Джонс розповів про страшну трагедію, яка вбила мільйони українців

У столиці розглядають ініціативу встановлення анотаційної дошки на честь британського журналіста Ґарета Джонса. З відповідною пропозицією під час офіційного візиту до Києва виступила міжфракційна група депутатів Сенедду – парламенту Уельсу на чолі з Міком Антонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську раду.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, ініціатива передбачає встановлення вуличного знаку та анотаційної дошки на честь британського журналіста, уродженця Уельсу, який одним із перших у світі оприлюднив факти про Голодомор 1932–1933 років в Україні. Саме він 29 березня 1933 року на пресконференції в Берліні розповів світовим ЗМІ про страшну трагедію, яка забрала мільйони життів українців.

«Ім’я Ґарета Джонса – символ правди, мужності та журналістської чесності. Його внесок у донесення світу правди про Голодомор є безцінним. Визнанням його внеску та символічним кроком вдячності вже стало найменування однієї з вулиць столиці України на його честь. Сьогодні, у часі війни за свободу, правда і пам’ять про минуле набувають особливого значення. Ми вдячні нашим валлійським партнерам за цю ініціативу та всіляко сприятимемо її реалізації», – наголосила Вікторія Муха.

За словами депутатки, британська сторона готова профінансувати виготовлення дошки та погодити її макет з київською міською владою.

«Ця ініціатива є прикладом того, як культурна дипломатія та історична пам’ять здатні об’єднувати народи. Київ підтримує цю ініціативу парламенту Уельсу як важливу частину нашої спільної боротьби за правду і людську гідність. Встановлення анотаційної дошки заплановане на вулиці, яка носить ім’я Ґарета Джонса», – додала Вікторія Муха.

Нагадаємо, масовий штучний голод був організований на території Української СРР у 1932-1933 роках керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР. Це був геноцид українського народу. Голодомор відбувався через колективізацію в Україні й на Кубані у великих масштабах: від сотень тисяч загиблих у 1932-му, до мільйонів в 1933-му роках. Голодомор тривав в контексті голоду в СРСР, проте в Україні й на Кубані, на відміну від інших регіонів СРСР, де від голоду також загинуло чимало людей, голод був актом геноциду, оскільки він був навмисне спрямований проти української нації як такої.

За оцінками демографів, загальна кількість жертв Голодомору становить 3-7 мільйонів осіб в Українській РСР. За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України демографічні втрати України внаслідок Голодомору в 1932-1933 роках становлять близько 4,5 млн осіб, у тому числі 3,9 млн – втрати, пов'язані з надсмертністю, а ще 600 тисяч – із дефіцитом народження.

До слова, з приходом на Банкову третього президента України Віктора Ющенка вшанування жертв Голодомору, було внесено у програми для іноземних делегацій. Про це у своїх спогадах, які опубліковані на «Главкомі», розповів екскерівник служби протоколу Георгій Чернявський.