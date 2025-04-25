У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок

Патрульна поліція Києва повідомляє про ускладнення руху транспорту на проспекті Степана Бандери. Причиною затору стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася в напрямку Північного мосту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП та регулюють рух.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок та, за можливості, скористатися альтернативними маршрутами, щоб уникнути затримок.

Нагадаємо, поблизу села Іванівці Барської громади на Вінниці 21 квітня сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 33-річний військовослужбовець Сергій Бондар. Він їхав у відрядження до рідного міста на службовому автомобілі.