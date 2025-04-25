Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок

Патрульна поліція Києва повідомляє про ускладнення руху транспорту на проспекті Степана Бандери. Причиною затору стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася в напрямку Північного мосту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП та регулюють рух.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок та, за можливості, скористатися альтернативними маршрутами, щоб уникнути затримок.

Нагадаємо, поблизу села Іванівці Барської громади на Вінниці 21 квітня сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 33-річний військовослужбовець Сергій Бондар. Він їхав у відрядження до рідного міста на службовому автомобілі.

Читайте також:

Теги: аварія поліція Київ ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники розбирають завали у Святошинському районі Києва
Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди
Вчора, 09:05
Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото)
Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото)
Вчора, 06:44
У Києві сильні вибухи
У Києві лунають вибухи, працює ППО (оновлено)
Вчора, 01:14
У Києві вночі працювала ППО
Київ вночі атакували 30 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
13 квiтня, 08:46
Жителі Виноградаря вже тривалий час борються з незаконним проїздом транспорту через зелену зону у їхніх дворах
Автобус-«заблуканець» влаштував рейс газонами Виноградаря (відео)
9 квiтня, 16:11
Тимур Ткаченко обіймає посаду очільника військової адміністрації вже майже 100 днів. Він перший начальник КМВА, який не має військового досвіду
Невійськовий очолює військову адміністрацію. Конкурент Кличка прокоментував хейт на свою адресу
9 квiтня, 10:27
Партнери з «Європейської солідарності» настійливо рекомендуватимуть Віталію Кличку зробити фігуранта корупційного скандалу Володимира Прокопіва новим секретарем Київради
Дилема Кличка. Як київський мер потрапив у капкан «Європейської солідарності» Столиця
4 квiтня, 16:00
52-річний водій автомобіля Land Rover Discovery здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм п'ятирічним сином
Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації
2 квiтня, 19:38
Виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон - Київ» продовжена до 20 квітня
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 29-30 березня
28 березня, 14:01

Новини

У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби
Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби
У Кличка новий заступник з земельних питань – джерела
У Кличка новий заступник з земельних питань – джерела
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи
Сьогодні в Києві оголошено день жалоби
Сьогодні в Києві оголошено день жалоби
Зеленський підтвердив, що росіяни вдарили по Києву північнокорейською ракетою
Зеленський підтвердив, що росіяни вдарили по Києву північнокорейською ракетою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
39K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
25K
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
15K
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
11K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua