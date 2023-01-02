Удар по Києву: кількість збитих дронів зросла
«Шахеди» обстрілювали обидва береги Києва
У ніч на 2 січня у небі над Києвом було збито 22 ворожих об’єкти. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
«За час повітряної тривоги над столицею було збито 22 повітряні цілі», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 2 січня «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра.
Повітряна тривога у столиці тривала понад чотири години.
Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей.
Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.
У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.
Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
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