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Куди били росіяни цієї ночі у Києві: показове фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Куди били росіяни цієї ночі у Києві: показове фото
Росіяни зруйнували будівлю Центральної бібліотеки Солом'янського району імені Григорія Сковороди
фото: Телеграф

У ніч проти 6 червня столиця України зазнала чергової  масованої комбінованої атаки з боку Росії. Унаслідок ворожих ударів у шістьох районах міста зафіксовані значні руйнування, є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Також під час атаки було пошкоджено будівлю Центральної бібліотеки Солом'янсьного району імені Григорія Сковороди. Про це повідомляє «Главком»

Цей факт є черговим свідченням того, що російські війська цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах, нехтуючи нормами міжнародного права та людською мораллю. Влучання в заклад культури, який є осередком знань та просвіти, підкреслює варварський характер російської агресії, спрямованої на знищення не лише життя українців, а й їхньої культурної спадщини.

Наслідки нічної атаки у Києві
Наслідки нічної атаки у Києві
фото: Телеграф

«Бібліотека... Побачила фото і так боляче стало. Це ж улюблена всіма нами, людьми творчими, бібліотека. Ivanka Shcherbyna, обіймаю тебе і всіх. Сподіваюся, що постраждав лише фасад...», – написала у мережі  журналістка та письменниця Тетяна Череп-Пероганич. 

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі.  За останніми даними, у Києві загинуло щонайменше чотири особи. Ще 20 людей отримали поранення, десятеро з них були госпіталізовані, іншим надали допомогу на місці. У кількох точках досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Теги: Київ обстріл бібліотека ракетна атака

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