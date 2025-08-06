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Атака на Київ 31 липня: кількість жерт зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Київ 31 липня: кількість жерт зросла
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення 31 липня
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Окупанти вбили 32 людини в останній обстріл столиці

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення шиї під час російської атаки на Київ 31 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Зазначається, що окупанти вбили 32 людини в останній обстріл.

«На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі. Щирі співчуття рідним та близьким», – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, спричинивши значні руйнування та пошкодження в житлових районах столиці. За даними ДСНС, під час нічного удару загинули люди. Серед загиблих – співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк та її двоє доньок Аліна й Анастасія.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

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Теги: Київ війна

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