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Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено
фото: ДСНС України, Facebook

Росія вбила понад 30 людей у Києві

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено. «Главком» розповідає, що відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по столиці.

Наталія Гайова

У Наталії Гайової залишився чоловік та малолітній син
У Наталії Гайової залишився чоловік та малолітній син
фото: Культура Феодосіївської громади/Facebook

Внаслідок російського ракетного удару 31 липня 2025 року під завалами багатоквартирного будинку у Києві загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Анатоліївна Гайова. Про загибель виховательки повідомив Центр надання культурних послуг Феодосіївської сільської ради.

«Загинула наша колега, вихователька Іванковичівського ліцею 47-річна Гайова Наталія Анатоліївна та її два сина 22 та 17 років і рідний брат. В родині залишилися чоловік Наталі та малолітній син», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила колега загиблої Євгенія Багреєва-Джуринська, Наталія Анатоліївна була прекрасною матір'ю, чудовим спеціалістом, завжди готовою прийти на допомогу.

«Діти її дуже любили. Залишився без мами десятирічний син», – додала колега Гайової.

 Владислав Гайовий

Гайовий Владислав є випускником ліцею №13 Святошинського району міста Києва
Гайовий Владислав є випускником ліцею №13 Святошинського району міста Києва
фото: Ліцей №13 Святошинського району міста Києва

Про загибель Владислава Гайового повідомив педколектив ліцею №13 Святошинського району міста Києва, випускником якого був юнак.

«Світлий, добрий, вихований юнак. Це біль, що не має меж. Світла пам’ять», – йдеться у повідомленні.

Владислав загинув разом з мамою і одним з братів. Тато з наймолодшим сином лишилися живі.

Аліна та Анастасія Гуменюк

Аліна та Анастасія Гуменюк
Аліна та Анастасія Гуменюк
фото: ліцей №13 Святошинського району міста Києва

Внаслідок ракетного удару по Києву загинули дві учениці ліцею №13 Святошинського району та їхня мати. Про це повідомили у навчальному закладі.

Загиблими є Гуменюк Аліна (учениця 6-А класу) та Гуменюк Анастасія (учениця 9-А класу), а також їхня мама Ірина. Відомо, що ця родина була переселенцями з Донбасу, які шукали прихистку від війни в столиці.

У ліцеї згадують Аліну та Настю як «щирих, добрих, світлих дівчаток», підкреслюючи, що пам’ятатимуть їхні усмішки, добрі серця та бажання жити й навчатися.

Ірина Гуменюк

Ірина Гуменюк під час чемпіонату Coffee in good spirits
Ірина Гуменюк під час чемпіонату Coffee in good spirits
фото: Ірина Гуменюк/Facebook

Ірина Гуменюк була кавовою експерткою, брала участь у тематичних чемпіонатах як суддя.

Родина Гуменюків
Родина Гуменюків
фото: Ірина Гуменюк/Facebook

«Ірина була нашою колегою, кавовим експертом, суддею на чемпіонатах SCA. Ми щиро співчуваємо родині, друзям та всім, хто знав і цінував Ірину та її доньок», – повідомила команда Fest Coffee Mission. 

Роман Москаленко

Роман Москаленко, лікар-невролог, майже дев'ять років працював у клініці «Добробут»
Роман Москаленко, лікар-невролог, майже дев'ять років працював у клініці «Добробут»
фото: клініка «Добробут»

31 липня внаслідок ракетного удару по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко. Російська ракета влучила в будинок, де жив лікар. У клініці «Добробут» повідомили, що учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вони вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів.

Роману Москаленку було 39 років. Він майже дев'ять років працював у медичному центрі «Добробут» на Гузара та в багатопрофільній лікарні на Ідзиковських.

У 2009 році Роман закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У професії він був дуже уважним і небайдужим – до пацієнтів, до колег, до людей. 

Лілія Степанчук

Лілія Степанчук приєдналась до лав поліції у 2017 році
Лілія Степанчук приєдналась до лав поліції у 2017 році
фото: Патрульна поліція Києва/Facebook

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Трагічну звістку повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський. 

За даними Нацполіції, Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році.

«До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось. Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки», – зазначив Вигівський.

Очільник Національної поліції додав: «Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі – такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети… Ми сумуємо разом з родиною, друзями, колегами. Мої щирі співчуття рідним. Ваш біль – наш спільний біль».

Матвій Марченко

Матвій був наймолодшим сином у родині
Матвій був наймолодшим сином у родині
фото:Ukrainian Karate Federation/Facebook

Російська ракета у Києві 31 липня,вбила шестирічного українського каратиста, вихованця столичного клубу карате «Сен-Бін».Матвія Марченка. Про це повідомила Українська федерація карате.

Матвій був наймолодшим сином у родині. Його старші брати – Михайло (8 років) та Лев (12 років) – також займаються карате.

За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і незважаючи на юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

«Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: «Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях», – згадує Ігор Єфименко, який особисто приїхав на місце трагедії, де ще йшов розбір завалів.

«Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, так як він завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата», – додав тренер.

Українська федерація карате, клуб «Сен-Бін» та вся карате-спільнота України висловили найглибші співчуття батькам, братам, рідним та всім, хто знав і любив Матвія Марченка...

Віталій Рабощук

Віталій Рабощук навчався у школі японського бойового мистецтва Nippon Kempo Ukraine
Віталій Рабощук навчався у школі японського бойового мистецтва Nippon Kempo Ukraine
фото: Nippon Kempo Ukraine/Facebook

Про загибель Віталія Рабощука повідомили у школі японського бойового мистецтва Nippon Kempo Ukraine, учнем якої був чоловік. Разом з чоловіком загинула його донька Влада.

«Дотепер новина про смерть здається безглуздою помилкою! Неможливо це усвідомити! Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон», – написали в організації.

Віталій Рабощук і Спайк
Віталій Рабощук і Спайк
фото: SQUAD Ukraine/Facebook

У Squad Ukraine, де працював Віталій Рабощук, його згадують як неймовірну людину – не просто професіонала, а справжнього товариша. Щирий, доброзичливий, відкритий і завжди готовий підтримати.

Влада Рабощук

Росія вбила 18-річну Владу Рабощук
Росія вбила 18-річну Владу Рабощук
фото: SQUAD Ukraine/Facebook

Росія вбила 18-річну Владу Рабощук. Вона загинула разом з батьком під час ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі. Про це стало відомо з допису компанії Squad Ukraine, де працював батько Влади.

Вероніка втратила обох батьків

Історія Вероніки, яка дивом вижила під час атаки, сколихнула мережі
Історія Вероніки, яка дивом вижила під час атаки, сколихнула мережі
скринщот відео

Батьки Вероніки зі Святошинського району Києва, яка вчора дивом вижила під час ракетної атаки РФ, загинули. Про це повідомила знайома родини, слова якої цитує «Київ24».

Вчора історія киянки Вероніки, яку під час атаки РФ вибуховою хвилею викинуло з квартири на дев'ятому поверсі, після чого вона вижила, висвітлювалася у ЗМІ. У дівчини зламана нога та вибитий зуб. Спілкуючись з пресою, українка зазначила, що не знає, де її батько та мама, та сьогодні з'ясувалося, що Вероніка залишилась сиротою. Її батьків вчора вбила Росія.

Жінка, яка прийшла вшанувати пам'ять загиблих біля будинку у Святошинському районі, де жила сім’я Вероніки, розповіла, що родина тримала невеликий магазин на ринку «Дніпро». Вероніці пощастило вижити. З сім’ї залишилась вона одна.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на локаціях, які постраждали від учорашньої атаки. Водночас всі пошуково-рятувальні роботи завершені.

За словами мера Києва, серед постраждалих – дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, підкреслив Кличко.

Теги: росія лікар смерть будинок ракета російська ракета

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