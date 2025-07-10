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Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото)
Будівля митниці постраждала від удару РФ
фото: Державна митна служба України

Постраждало кілька автомобілів з товарами, які перебували в зоні митного контролю

У ніч проти 10 липня окупанти вкотре завдали удару по столиці. Внаслідок чого пошкоджено будівлю Київської митниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

«Вогонь, уламки, вибиті вікна й дим над дахами – це був черговий удар по тилу. В безпосередній близькості від епіцентру – будівля митниці. Постраждало кілька автомобілів з товарами, які перебували в зоні митного контролю. На щастя обійшлося без жертв. Це вже не вперше, коли митні органи опиняються в епіцентрі ракетних і дронових атак. Раніше зазнали руйнувань митні підрозділи у Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Одеській областях», – йдеться у повідомленні.

Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото) фото 1
фото: Державна митна служба України
Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото) фото 2
фото: Державна митна служба України

Державна митна служба наголосила, що російські ракети перетворюють на руїни вантажні митні термінали, від обстрілів постійно потерпає митна інфраструктура поблизу портів Великої Одеси. Попри безпосередню близькість до території Румунії здійснюються систематичні дронові атаки на митний пост «Орлівка».

Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото) фото 3
фото: Державна митна служба України
Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото) фото 4
фото: Державна митна служба України

«Але попри все – ми продовжуємо працювати.  Митники залишаються на постах. Оформлення вантажів триває. Перевірки, контроль, електронні сервіси – усе функціонує без збоїв», – наголосило відомство.

Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото) фото 5
фото: Державна митна служба України

Нагадаємо, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. 

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Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки на столицю України, Київ, загинули двоє людей

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Теги: війна Державна митна служба митниця

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Атака на Київ: окупанти пошкодили будівлю Київської митниці (фото)
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