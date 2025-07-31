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Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло поліцейської Лілії Степанчук

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло поліцейської Лілії Степанчук
Лілія Степанчук до лав поліції приєдналась у 2017 році
фото: Національна поліція України

Голова Нацполіції: До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Нацполіції Івана Вигівського. 

За даними Нацполіції, Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році.

Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло поліцейської Лілії Степанчук фото 1

«До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось. Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки», – зазначив Вигівський.

Очільник Національної поліції додав: «Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі – такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети… Ми сумуємо разом з родиною, друзями, колегами. Мої щирі співчуття рідним. Ваш біль – наш спільний біль».

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Станом на 19:45 відомо про 15 загиблих, серед них хлопчик шести років. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.  Станом на зараз, за даними МВС, кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей, з них – одна дитина. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка, на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху. 

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук. 

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Теги: Національна поліція України Київ смерть

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