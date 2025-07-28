Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки

Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з шостого по 11 поверхи

Під час нічної атаки російських терористів на Київ постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі. Відео наслідків вже з’явилось в мережі, передає «Главком».

❗️Кадри потрощеної багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва



Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ там постраждали 8 людей, зокрема, 3-річна дитина отримала осколкові поранення. pic.twitter.com/c5izVsdCf4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 28, 2025

За даними Нацполіції, ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з шостого по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.

Крім того, пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. Під удар потрапив і Кропивницький.

Сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.

На Хмельниччині є збиття. Про приблизну карту руху ракет та дронів цієї ночі «Главком» писав тут.