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Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки
У багатоповерхівці вибито вікна
фото: Нацполіція

Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з шостого по 11 поверхи

Під час нічної атаки російських терористів на Київ постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі. Відео наслідків вже з’явилось в мережі, передає «Главком».

За даними Нацполіції, ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з шостого по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.

Крім того, пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі.

Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки фото 1
Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки фото 2
Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки фото 3
Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки фото 4

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. Під удар потрапив і Кропивницький.

Сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.

На Хмельниччині є збиття. Про приблизну карту руху ракет та дронів цієї ночі «Главком» писав тут.

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Теги: дрон ракета війна Київ

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