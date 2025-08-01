Російський удар по Києву. Загинула відома кавова експертка з двома доньками

Гуменюки спочатку тікали від війни із Макіївки у Харків, а потім у 2022-му родина виїхала у Київ...

У ніч на 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, спричинивши значні руйнування та пошкодження в житлових районах столиці. За даними ДСНС, під час нічного удару загинула 31 людина. Серед загиблих – співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк та її двоє доньок Аліна й Анастасія. Про це повідомляє «Главком».

Ірина Гуменюк з доньками фото: Ірина Гуменюк/Facebook

За даними команди Fest Coffee Mission, Ірина Гуменюк була відомою кавовою експерткою, яка брала участь у тематичних чемпіонатах як суддя.

Робочі моменти фото: Ірина Гуменюк/Facebook

Ірина Гуменюк за роботою фото: Ірина Гуменюк/Facebook

Гуменюк (друга зправа) під час одного зі змагань фото: Ірина Гуменюк/Facebook

Трагічну звістку підтвердили й у ліцеї №13 Святошинського району, повідомивши, що Аліна Гуменюк була ученицею шостого класу, а Анастасія Гуменюк – дев'ятого. Родина Гуменюк була переселенцями з Донбасу.

«Вони тікали від війни, сподіваючись знайти безпеку, нове життя, мир… Але війна наздогнала їх тут. У їхній квартирі – вже тиша. Там, де недавно звучав сміх і дитячі голоси – порожнеча. Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками. Ми пам’ятатимемо їх усмішки, добрі серця, бажання жити й вчитися. Це біль, що не має меж. Це трагедія, яка залишиться з нами назавжди», - йдеться у повідомленні ліцею.

Ірина Гуменюк з чоловіком фото: Ірина Гуменюк/Facebook

Як розповіла Анна Должек, Ірина спочатку з двома дітьми на руках втекла від війни із Макіївки у Харків. Там родина почала нове життя, облаштувала новий дім, знайшла нову роботу, познайомилася з новими людьми. А потім у 2022-му Гуменюки виїхали у Київ, де знову почали жити заново.

«Нові умови, новий дім, нові школа й робота, нові люди навколо. І лише зрідка відвідини Харкова, який встиг стати рідним. А цього разу вони не встигли здійснити заплановану поїздку. Ракетна атака в ніч на 31 липня перервала одразу три життя – мами та двох дочок. Ірочка, Настуся та моя учениця Алінка Гуменюк загинули в Києві, де мріяли жити, учитися та працювати з надією на щасливе майбутнє. Глибокі співчуття чоловікові та батьку. Світла пам’ять дівчатам», – написала Анна Должек.

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Родина любила активний відпочинок та подорожі фото: Ірина Гуменюк/Facebook

Остання фотосесія Ірини Гуменюк фото: Ірина Гуменюк/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві сьогодні, 31 липня, вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.