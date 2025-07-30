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На вулицях Києва потоп через сильну зливу: де ускладнено рух

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На вулицях Києва потоп через сильну зливу: де ускладнено рух
Через велику кількість води на дорогах у місті утворилися численні затори
фото: Олексій Білошицький/Telegram

У зв’язку зі значними опадами, рух транспорту деякими вулицями ускладнений 

Столиця вже третю добу поспіль перебуває під впливом негоди. Затяжні зливи, що не припиняються з 29 липня, призвели до значного підтоплення вулиць Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Через велику кількість води на дорогах у місті утворилися численні затори, що ускладнюють рух транспорту. 

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Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у зв’язку зі значними опадами, рух транспорту ускладнений вулицями:

  • Олександра Махова
  • Стеценка;
  • Борщагівською;
  • Святошинською;
  • Петра Радченка;
  • Дегтярівською;
  • Дорогожицькою;
  • Автозаводською.
Наслідки зливи у Києві
Наслідки зливи у Києві
фото: Олексій Білошицький

Повідомляється, що комунальники ліквідовують наслідки негоди, але, незважаючи на це, рух містом ускладнено, дощі тривають.

Водосрад утворився на вулиці Уманській
Водосрад утворився на вулиці Уманській
скриншот відео

Зокрема, на відео автівки пливуть вулицею Богатирською у районі нещодавно відремонтованої розв'язки з вулицею Полярною.  

Також повідомляється, що Борщагівська перетворилась на річку: затори кілометрові. Також залило Індустріальний міст.

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Повєдомляється, що через забиті зливостоки повністю затоплено вулицю Сокальську на Куренівці.

Синоптики обіцяють, що 31-го липня практично всюди по Україні опадів не передбачається. У Києві липень завершиться сухою погодою із свіжим поривчастим вітром та температурою повітря +22...+24 градуси.

Нагадаємо, Україну охопила негода. Внаслідок чого є масштабні підтоплення та повалені дерева. У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках. 

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Теги: Київ негода потоп Олексій Білошицький відео

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