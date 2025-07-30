На вулицях Києва потоп через сильну зливу: де ускладнено рух
У зв’язку зі значними опадами, рух транспорту деякими вулицями ускладнений
Столиця вже третю добу поспіль перебуває під впливом негоди. Затяжні зливи, що не припиняються з 29 липня, призвели до значного підтоплення вулиць Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
Через велику кількість води на дорогах у місті утворилися численні затори, що ускладнюють рух транспорту.
Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у зв’язку зі значними опадами, рух транспорту ускладнений вулицями:
- Олександра Махова
- Стеценка;
- Борщагівською;
- Святошинською;
- Петра Радченка;
- Дегтярівською;
- Дорогожицькою;
- Автозаводською.
Повідомляється, що комунальники ліквідовують наслідки негоди, але, незважаючи на це, рух містом ускладнено, дощі тривають.
Зокрема, на відео автівки пливуть вулицею Богатирською у районі нещодавно відремонтованої розв'язки з вулицею Полярною.
Також повідомляється, що Борщагівська перетворилась на річку: затори кілометрові. Також залило Індустріальний міст.
Повєдомляється, що через забиті зливостоки повністю затоплено вулицю Сокальську на Куренівці.
Синоптики обіцяють, що 31-го липня практично всюди по Україні опадів не передбачається. У Києві липень завершиться сухою погодою із свіжим поривчастим вітром та температурою повітря +22...+24 градуси.
Нагадаємо, Україну охопила негода. Внаслідок чого є масштабні підтоплення та повалені дерева. У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.
Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.
До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках.