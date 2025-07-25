Замах на вбивство через ревнощі. Киянин взявся за ніж, побачивши дружину з іншим

Інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського

У Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі до дружини намагався вбити суперника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За інформацією правоохоронців, 30-річний киянин, який тривалий час не проживав разом із дружиною, але офіційно ще не розлучився, прийшов до її помешкання і застав її з іншим чоловіком. У розпачі він схопив кухонний ніж і вдарив 32-річного потерпілого в груди. Інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського.

Ніж на місці злочину фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомлення про чоловіка з ножовим пораненням надійшло до поліції Києва. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. Потерпілого госпіталізували, наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Як зазначив начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, особу нападника швидко встановили та затримали його за місцем проживання.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. За скоєння цього особливо тяжкого злочину чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що в квартирі проживали співмешканці – 39-річна жінка та 46-річний чоловік. В той день під час застілля між ними виник конфлікт через ревнощі, під час якого жінка вдарила чоловіка ножем у спину. Від отриманих травм чоловік помер.

Інший 34-річний мешканець Київщини, який вбив співмешканку через ревнощі, засуджений до восьми років позбавлення волі.