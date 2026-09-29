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Зеленський заявив про безперервні удари РФ по цивільних об’єктах у дев’яти областях

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський заявив про безперервні удари РФ по цивільних об’єктах у дев’яти областях
Роботи з ліквідації наслідків атак тривають майже цілодобово
фото: ДСНС

Під час нічної атаки пошкоджено енергетичні об’єкти, підприємства та житлові будинки

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська вдень і вночі атакували цивільну інфраструктуру в дев’яти областях України. За його словами, під ударом опинилися житлові будинки, підприємства, енергетичні об’єкти та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Зеленський зазначив, що роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів тривають у різних містах і громадах. Зокрема, у Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.

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Наслідки атак окупантів
фото: ДСНС

На Одещині внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна. Російські війська також били по Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Волинській та Рівненській областях.

«Просто терористи, які і вдень, і вночі бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах», – заявив президент.

За словами Зеленського, внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки. Президент також повідомив, що цієї ночі українська протиповітряна оборона знищувала російські цілі, зокрема балістичні ракети.

Окремо Зеленський подякував партнерам за підтримку української ППО. Він відзначив США та Норвегію за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього, а також Францію та Німеччину за нещодавній пакет допомоги засобами протиповітряної оборони.

«На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що кадри російського удару по будівлі Національної академії наук України в центрі Києва широко розійшлися західними медіа. Відео, на якому люди намагаються врятуватися з палаючої будівлі через вікна, опублікували, зокрема, Reuters, The Washington Post, New York Post та BBC.

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Теги: війна обстріл Володимир Зеленський Україна

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