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Летить зі швидкістю ракети: стало відомо, за скільки реактивний шахед перетинає Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Летить зі швидкістю ракети: стало відомо, за скільки реактивний шахед перетинає Київ
Реактивний «шахед» здатний розвинути швидкість до 400–650 км/год
фото:censor.net

 За швидкістю та принципом дії реактивний безпілотник наближається до крилатої ракети

Сучасні модифікації реактивних дронів, якими Росія останнім часом атакує українську столицю, перетинають Київ всього за три хвилини. Таку інформацію озвучив очільник КМВА Андрій Ткачов, інформує «Главком» із посиланням на Телеграф.

«Реактивний шахед пролітає Київ з одного боку в інший за три хвилини», – заявив тимчасовий виконувач обов’язків начальника КМВА Андрій Ткачов.

Що таке реактивний безпілотник

Це модернізований ударний безпілотник-камікадзе, оснащений турбореактивним двигуном замість звичайного гвинтового двигуна внутрішнього згоряння.

Реактивний «шахед»
Реактивний «шахед»
фото: visnyk-nanu.org.ua

Він здатний розвинути швидкість до 400–650 км/год, тоді як класичні моделі «шахедів» летять зі швидкістю 150–250 км/год). За швидкістю та принципом дії реактивний безпілотник наближається до крилатої ракети.

Як відрізнити реактивний «шахед» від звичайного
Як відрізнити реактивний «шахед» від звичайного
інфографіка: «Телеграф»

Реактивні ударні дрони значно важче виявляти та збити. Це дуже складні цілі як для мобільних вогневих груп, так і стандартних дронів-перехоплювачів, які розраховані на повільніші цілі. Для боротьби з ними потрібні спеціальні зенітно-ракетні комплекси малої дальності та винищувальна авіація.

Нагадаємо, Україна планує суттєво наростити випуск дронів-перехоплювачів, здатних збивати швидкісні російські реактивні шахеди. Корецький назвав масштабування виробництва перехоплювачів одним із ключових завдань у протидії російським реактивним безпілотникам. За його словами, над цим питанням зосереджені всі без винятку органи влади.

Питання виробництва перехоплювачів обговорювалося і на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача. 25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про рішення прискорити випуск таких дронів після аналізу результатів випробувань – ідеться також про розгортання виробництва реактивних двигунів для них.

До слова, українські розробники вже проводили бойові випробування реактивних дронів-перехоплювачів: у вересні один із нових апаратів успішно уразив російський безпілотник під час випробування. 

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Теги: Київ обстріл дрон

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