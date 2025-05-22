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Спалах гепатиту А: «Київводоканал» відхрестився від звинувачень у подачі неякісної води

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спалах гепатиту А: «Київводоканал» відхрестився від звинувачень у подачі неякісної води
За даними водоканалу, якість питної води, яка подається через централізовану систему водопостачання міста, відповідає чинним санітарним нормам
фото: freepik.com

20 травня фахівці повторно відібрали проби води у Солом’янському районі

«Київводоканал» прокоментував інформацію про те, що спалах гепатиту А у Солом’янському районі Києва буцімто може бути пов’язаний із якістю водопровідної води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії

Як запевнили у пресслужбі підприємства, якість питної води, що подається через централізовану систему водопостачання Києва, відповідає чинним санітарним нормам. За результатами лабораторних досліджень, відхилень від нормативних показників не зафіксували. 

«Це підтверджують не лише лабораторії Київводоканалу, а й результати досліджень Державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», – повідомили у водоканалі. 

Чи безпечна водопровідна вода?

Також там пояснили, як контролюють якість води у Києві. У «Київводоканалі» запевнили, що у столиці якість питної води перебуває під постійним цілодобовим контролем. Моніторинг відбувається на всіх етапах підготовки: на очисних спорудах, перед подачею у розподільну мережу Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, на насосних станціях і безпосередньо у розподільній водопровідній мережі міста. Фахівці «Київводоканалу»  регулярно здійснюють лабораторний контроль у контрольних точках водопровідних мереж.

Яка ситуація у Солом’янському районі?

У «Київводоканалі» повідомили, що безпосередньо у Солом'янському районі проби води регулярно відбираються за адресами: вул. Академіка Шалімова, 44/10 та вул. Монтажників, 97.

Після повідомлення про спалах хвороби 8 травня фахівці «Київводоканалу» відібрали додаткові проби питної води за адресами:

  • вул. Академіка Шалімова, 44/10
  • вул. Монтажників, 97
  • вул. Миколи Василенка, 8
  • вул. Миколи Шепелєва, 2
  • просп. Відрадний, 18

За результатами всіх цих досліджень, якість питної води за всіма показниками відповідала чинним нормативним вимогам.

З профілактичною метою 19 травня було проведено додаткову промовку водопровідних мереж за адресами:

  • просп. Відрадний, 20
  • вул. Миколи Василенка, 10
  • просп. Відрадний, 36-В
  • вул. Академіка Білецького, 2-А

Після цього, 20 травня, фахівці повторно відібрали проби води за вказаними адресами. Жодних відхилень, як повідомили у «Київводоканалі», не виявлено.

«Загалом, якість питної води в контрольних точках водопровідних мереж Києва, в тому числі Солом’янського району, протягом 2025 року за мікробіологічними, санітарно-токсикологічними, органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає чинним нормативним вимогам», – кажуть у водоканалі. 

Там також зазначили, що якість води може погіршуватись через вторинне забруднення саме у мережах всередині будинку, які на балансі «Київводоканалу» не перебувають і підприємством не обслуговуються. А  за стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, відповідають юридичні та фізичні особи, у яких вони знаходяться у власності або користуванні. Водоканал нагадав, що балансоутримувачам житлових будинків рекомендують  регулярно здійснювати промивку внутрішньобудинкових мереж, щоб уникати таких вторинних забруднень.

Нагадаємо, у Києві станом на 20 травня виявлено вже 76 випадків захворювання, з них 35 – у дітей. Головний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак повідомив, що після аналізу всіх даних, ймовірною причиною спалаху гепититу у Солом'янському районі столиці стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі. Він повідомив, що всі хворі проживають в районі Відрадний та розповів про результати аналізів води. За його словами, у аналізіх води з водогону, зроблених Держпродспоживслужбою,ивідмічається незначне підвищення аміаку та замала кількість остаточного хлору в пробах води. 

Раніше стало відомо, київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти. 

Теги: гепатит вода Київводоканал Київ водопостачання

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