Арештант Лук’янівського СІЗО «продавав» рідним військових комплектуючі до РЕБів

Зловмисник, перебуваючи у СІЗО, розмістив в Інтернеті оголошення щодо продажу комплектуючих до засобів радіоелектронної боротьби

Поліцейські довели причетність порушника до 16-ти епізодів злочинної діяльності

Столична поліція повідомила про підозру арештанту київського СІЗО, який, за даними слідства, ошукав рідних військових на 345 тис. грн під приводом продажу комплектуючих до РЕБів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прессужбу поліції Києва. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Зазначається, що 35-річний чоловік, засуджений за серію майнових злочинів, розміщував в інтернеті оголошення щодо продажу електронних пристроїв, а для того, щоб викликати довіру громадян, вів спілкування від імені військового та розмістив фото особи у військовій формі. Поліцейські довели причетність порушника до 16-ти епізодів злочинної діяльності.

Зловмисник, перебуваючи у СІЗО, розмістив в Інтернеті оголошення щодо продажу комплектуючих до засобів радіоелектронної боротьби. Щоб викликати довіру у громадян, фігурант розмістив фото чоловіка у військовій формі фото: поліція Києва

«Аби викликати довіру у громадян, фігурант розмістив фото чоловіка у військовій формі. У подальшому, під час спілкування із потенційними покупцями, здебільшого рідними військовослужбовців, порушник вводив їх в оману й останні пересилали завдаток на картку його співкамернику, проте бажаного товару не отримували», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські довели причетність порушника до 16-ти епізодів злочинної діяльності.

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці викрили групу чоловіків, які продавали автомобілі, ввезені в Україну для потреб Збройних сил. За даними поліції, зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від $5,5 тис. до $6,5 тис. за одне авто.

Раніше повідомлялося, що у Києві директорка благодійної організації взяла гроші на придбання автомобіля для військовослужбовця ЗСУ, але так і не придбала його.