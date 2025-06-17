Поліцейські показали перші хвилини після ударів РФ по Києву (відео)

У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ

Патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам

Патрульна поліція показала перші хвилини після російської терористичної атаки на Київ. Ризикуючи власним життям, поліцейські та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

«Країна-агресор продовжує цинічно та підло обстрілювати мирні міста. Ворогом запущено понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема по Києву – 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам: евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до карет швидкої допомоги та забезпечували проїзд спецтранспорту», – йдеться у повідомленні.

💔 Патрульна поліція показала перші хвилини після російської терористичної атаки на Київ



Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/OZ4FZpm1mk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Білошицький додав: «Співчуття родинам загиблих, сил та швидкого одужання – травмованим. Дякую за службу патрульним та спеціальним службам, які якнайшвидше намагаються врятувати та допомогти. Наразі всі спеціальні служби задіяні в ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Тривають рятувальні операції».

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів, - мер Кличко



Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими, - міністр закордонних справ України Сибігаhttps://t.co/cLhv7cmdyO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.