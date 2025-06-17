Головна Київ Відео
search button user button menu button

Поліцейські показали перші хвилини після ударів РФ по Києву (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Поліцейські показали перші хвилини після ударів РФ по Києву (відео)
У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ
фото: glavcom.ua

Патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам

Патрульна поліція показала перші хвилини після російської терористичної атаки на Київ. Ризикуючи власним життям, поліцейські та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

«Країна-агресор продовжує цинічно та підло обстрілювати мирні міста. Ворогом запущено понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема по Києву – 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам: евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до карет швидкої допомоги та забезпечували проїзд спецтранспорту», – йдеться у повідомленні.

Білошицький додав: «Співчуття родинам загиблих, сил та швидкого одужання – травмованим. Дякую за службу патрульним та спеціальним службам, які якнайшвидше намагаються врятувати та допомогти. Наразі всі спеціальні служби задіяні в ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Тривають рятувальні операції».

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Читайте також:

Теги: Київ поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни запустили 175 безпілотників по Києву
Атака на Київ. Влада повідомила, скільки безпілотників та ракет запустила Росія
Сьогодні, 08:59
Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку потягів до 90 хвилин
Росія пошкодила залізничні колії на Київщині. Як зміниться рух поїздів
6 червня, 09:39
Власник компанії Saga Development захищав свою честь, гідність та ділову репутацію і вимагав від Неллі Вернер публічних вибачень
Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм
6 червня, 07:01
Американський документаліст потрапив у небезпечну ситуацію у Києві
Американець впав разом з балконом у Києві (відео)
29 травня, 14:30
Фокусною темою «Книжкового Арсеналу» стала метафора «Все між нами – переклад»
«Книжковий Арсенал 2025»: програма та розклад подій
28 травня, 10:01
Сходи, що виходять на тротуар, без відповідних дозволів вважаються незаконними й підлягають демонтажу
На Оболоні комунальники втретє за місяць демонтували сходи до одного кафе (фото)
27 травня, 14:53
Звільнені з російського полону привітали мешканців столиці з Днем Києва
Звільнені оборонці привітали усіх мешканців столиці з Днем Києва (відео)
25 травня, 13:13
Вилучена камера не просто раритет – вона має значну культурну та історичну цінність
Митники зупинили вивезення до Чехії рарітетної кінокамери (фото)
22 травня, 08:38
Заповідник висловив розуміння важливості доступу до культурної спадщини в Міжнародний день музеїв та запевнив, що зробив все можливе в межах чинного законодавства
«Софія Київська» потрапила у скандал через платний вхід у День музеїв
19 травня, 17:18

Відео

Поліцейські показали перші хвилини після ударів РФ по Києву (відео)
Поліцейські показали перші хвилини після ударів РФ по Києву (відео)
Парадокси воєнного часу. Атака дронів, стрільба і дитина на гойдалці: відео з Василькова
Парадокси воєнного часу. Атака дронів, стрільба і дитина на гойдалці: відео з Василькова
У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео)
У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео)
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)
У Києві спалахнула пожежа в торговельному центрі «Лавина» (відео)
Зруйновані гаражі, спалені авто: відео наслідків російської атаки на Голосіївський район
Зруйновані гаражі, спалені авто: відео наслідків російської атаки на Голосіївський район

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
87K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
50K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
37K
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
23K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua