Росіяни завдали один із найбільш страшних ударів по Києву – Зеленський

За словами президента, Путін атакує Україну «виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну»

Російські війська масовано атакували Україну, запустивши більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Під удар потрапили столиця, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, столичні рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованого будинку. «Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів», – каже він.

27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.



Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Станом на зараз – 44 поранених у Києві. pic.twitter.com/zpozamxJBL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

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Руйнування у столиці після ворожої атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як зазначив президент, такі атаки є тероризмом. Український лідер наголосив, що Путін бʼє по Україні «виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну».

«Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди», – каже він.

Кияни засняли момент влучання "шахеда" у багатоповерхівку в Дарницькому районі столиці pic.twitter.com/zvsf7nrnbf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Нагадаємо, російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, повідомлялося про майже сотню постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні ракети.

На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів, - мер Кличко



Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, після нічних обстрілів Києва, що призвели до значних руйнувань та постраждалих, у столиці розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги мешканцям, чиї будинки були пошкоджені. Штаби працюють у кількох районах міста.