Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі

Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів»

Більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію

Вночі 10 вересня сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу Shahed.

Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА (точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили)», – заявив глава КМВА Сергій Попко.

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Попко зазначив, що уламки впали в кількох районах столиці.

У Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію.

«Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)», – зазначив Попко.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.