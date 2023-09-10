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Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію

Вночі 10 вересня сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу Shahed.

Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА (точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили)», – заявив глава КМВА Сергій Попко.

Попко зазначив, що уламки впали в кількох районах столиці.

У Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію.

«Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)», – зазначив Попко.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

Теги: безпілотник Київ

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