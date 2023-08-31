Київ підписав Меморандум щодо підтримки ветеранів, які хочуть розпочати власний бізнес

Кличко підкреслив, що відкриття власного бізнесу може бути однією з можливостей для ветеранів реалізувати себе після повернення з фронту

Столична влада всебічно допоможе ветеранам реалізувати свій потенціал і долучитися до відновлення Києва

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії підписав Меморандум із Громадською організацією «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» щодо підтримки ветеранів, які хочуть розпочати та розвивати свій бізнес у столиці.

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«У межах нашої співпраці кияни-ветерани отримають необхідні знання, інформацію та актуальні навички для відкриття власного бізнесу. А також фінансову та консультативну підтримку з питань можливих джерел фінансування, юридичних питань, щодо корисних сервісів та захисту проєктів. Асоціація цього року планує залучити та профінансувати бізнес киян-ветеранів на загальну суму 10 мільйонів гривень. А до кінця 3-го кварталу 2024 року – 50 мільйонів гривень», – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що відкриття власного бізнесу може бути однією з можливостей для ветеранів реалізувати себе після повернення з фронту та знайти своє місце в цивільному житті. Столична влада всебічно допоможе ветеранам реалізувати свій потенціал і долучитися до відновлення Києва.

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Від ветеранів Меморандум підписав голова ГО «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» Сергій Позняк фото: КМДА

Від ветеранів Меморандум підписав голова ГО «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» Сергій Позняк. Він є засновником фінансових компаній FinStream та Cronvest, очолює наглядову раду інвестиційного фонду. Ветеран АТО і молодший лейтенант Нацгвардії України. Втративши ліву стопу на полі бою, Сергій уже пройшов протезування і реабілітацію та продовжує підтримувати побратимів, ветеранів та членів їх сімей.

«Ми відчуваємо, що місто турбується про ветеранів цієї війни. І це важливо. Після повернення з фронту військові шукають нові можливості для власного розвитку та професійної реалізації. На жаль, стикаються із труднощами у працевлаштуванні та пошуку роботи, яка б відповідала їхнім новим навичкам і досвіду. Підписаний сьогодні зі столичною владою Меморандум – це велика підтримка для ветеранів, які мають підприємницький потенціал та хочуть розпочати і розвивати власний бізнес у столиці», – наголосив голова ГО «Асоціація підприємців-ветеранів АТО», ветеран АТО і молодший лейтенант Нацгвардії України Сергій Позняк.