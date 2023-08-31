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Київ підписав Меморандум щодо підтримки ветеранів, які хочуть розпочати власний бізнес

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Київ підписав Меморандум щодо підтримки ветеранів, які хочуть розпочати власний бізнес
Кличко підкреслив, що відкриття власного бізнесу може бути однією з можливостей для ветеранів реалізувати себе після повернення з фронту
фото: КМДА

Столична влада всебічно допоможе ветеранам реалізувати свій потенціал і долучитися до відновлення Києва

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії підписав Меморандум із Громадською організацією «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» щодо підтримки ветеранів, які хочуть розпочати та розвивати свій бізнес у столиці.

«У межах нашої співпраці кияни-ветерани отримають необхідні знання, інформацію та актуальні навички для відкриття власного бізнесу. А також фінансову та консультативну підтримку з питань можливих джерел фінансування, юридичних питань, щодо корисних сервісів та захисту проєктів. Асоціація цього року планує залучити та профінансувати бізнес киян-ветеранів на загальну суму 10 мільйонів гривень. А до кінця 3-го кварталу 2024 року – 50 мільйонів гривень», – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що відкриття власного бізнесу може бути однією з можливостей для ветеранів реалізувати себе після повернення з фронту та знайти своє місце в цивільному житті. Столична влада всебічно допоможе ветеранам реалізувати свій потенціал і долучитися до відновлення Києва.

Від ветеранів Меморандум підписав голова ГО «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» Сергій Позняк
Від ветеранів Меморандум підписав голова ГО «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» Сергій Позняк
фото: КМДА

Від ветеранів Меморандум підписав голова ГО «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» Сергій Позняк. Він є засновником фінансових компаній FinStream та Cronvest, очолює наглядову раду інвестиційного фонду. Ветеран АТО і молодший лейтенант Нацгвардії України. Втративши ліву стопу на полі бою, Сергій уже пройшов протезування і реабілітацію та продовжує підтримувати побратимів, ветеранів та членів їх сімей.

«Ми відчуваємо, що місто турбується про ветеранів цієї війни. І це важливо. Після повернення з фронту військові шукають нові можливості для власного розвитку та професійної реалізації. На жаль, стикаються із труднощами у працевлаштуванні та пошуку роботи, яка б відповідала їхнім новим навичкам і досвіду. Підписаний сьогодні зі столичною владою Меморандум – це велика підтримка для ветеранів, які мають підприємницький потенціал та хочуть розпочати і розвивати власний бізнес у столиці», – наголосив голова ГО «Асоціація підприємців-ветеранів АТО», ветеран АТО і молодший лейтенант Нацгвардії України Сергій Позняк.

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Теги: Віталій Кличко Київ ветеран бізнес Меморандум

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