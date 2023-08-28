Київ вчора побив три температурні рекорди

Максимальна температура повітря після полудня у столиці досягла +33,3°С

У неділю, 27 серпня, у Києві зафіксували три температурні рекорди. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ніч на неділю у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°C. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8°С», – йдеться в повідомленні.

Водночас максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.

Нагадаємо, у понеділок 28 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей піде дощ із грозою.