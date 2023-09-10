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Атака на Київ: куди впали уламки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атака на Київ: куди впали уламки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уламки впали у декількох районах Києва

У ніч проти 10 вересня в столиці України пролунали вибухи. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

«Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця. Деталі згодом», – повідомив Кличко.

Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце. У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Попередньо, один потерпілий, проте КМВА уточнює інформацію. Як додав мер столиці Віталій Кличко, у Подільському районі один постраждалий – гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці.

За інформацією КМВА, у Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Розрахунки ДСНС працюють на місці. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

«В Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв.», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА

Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня в Києві лунали звуки вибухів. Крім того, на Київщині працює ППО.

Зазначимо, що в східних областях оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Теги: Київ уламки ракет

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