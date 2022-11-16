Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нівечать столітні дуби? Що відбувається навколо собору Московського патріархату в Києві (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нівечать столітні дуби? Що відбувається навколо собору Московського патріархату в Києві (фото) 
На побудову розкішного храму гроші знайшлися, а от на наведення ладу навколо – поки ні
фото: Юрій Горбань / Facebook 

Довкола церкви ростуть вікові дуби, однак вони наразі під загрозою знищення 

На території Свято-Благовіщенського собору Української православної церкви (Московського патріархату) у Святошинському районі Києва, розташованому в зеленій зоні столиці, спилюють дерева, а до вікових дубів та сосон, які ростуть на території, ставляться як до стовпів, відтак вони опинилися під загрозою знищення. Журналіст Юрій Горбань звернув увагу, що до дерев цвяхами, гвинтами та скобами прибиті, прикручені ліхтарі, камери відеоспостереження.

«Деякі з них тут уже багато років, бо вони вже в‘їлись в деревину», – зауважує він.

Після допису Горбаня у Facebook до собору прийшли представники поліції й частину ліхтарів, кріплень та дротів зняли. Є надія, що демонтують й інші, принаймні, про це кажуть будівельники. Однак журналіста хвилює питання, чи законно на території собору спилюють та обрізають дерева. Крім цього, на території собору – гори будівельного сміття, порізаних дерев та гілок.

10 фото
На весь екран

«Територія, яку огородили й захарастили сміттям біля собору – це приблизно гектар землі в зеленій зоні Києва. Й тому праві колеги, які ставлять запитання про законність виділення та використання землі представниками УПЦ», – йдеться в дописі. 

Свято-Благовіщенський собор УПЦ МП відкрився для прихожан улітку цього року. Зараз там завершуються оздоблювальні роботи. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомі кияни обурені будівництвом московського храму в Києві.

Читайте також:

Теги: гроші сміття Facebook журналіст свято собор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патріарх Кирило відкрито підтримує російську агресію проти України
Чому в Україні досі присутня російська церква?
11 листопада, 20:35
Патріарх РПЦ Кирило підтримує злочини Путіна
Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу
22 жовтня, 12:45
Патріарх РПЦ Кирило неодноразово висловлював свою підтримку російській армії
Російська церква підбирається до військових баз у Норвегії: ЗМІ б’ють на сполох
19 жовтня, 11:08

Новини

Скандальний нардеп Клочко позбувся посади в робочій групі щодо визначення меж столиці 
Скандальний нардеп Клочко позбувся посади в робочій групі щодо визначення меж столиці 
Нівечать столітні дуби? Що відбувається навколо собору Московського патріархату в Києві (фото) 
Нівечать столітні дуби? Що відбувається навколо собору Московського патріархату в Києві (фото) 
Синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Києві
Синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Києві
На Київщині уламки російської ракети убили жінку (фото)
На Київщині уламки російської ракети убили жінку (фото)
Кличко повідомив про ситуацію зі світлом у Києві
Кличко повідомив про ситуацію зі світлом у Києві
Масована атака РФ на Київ: Кличко повідомив нові деталі
Масована атака РФ на Київ: Кличко повідомив нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
140K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
107K
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
93K
Хто випустив ракету, яка впала у Польщі: попередні оцінки США
90K
«Я маю поважати заяву Росії». Ердоган відреагував на падіння ракети у Польщі
80K
Саміт G20: Лавров утік із Балі

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту