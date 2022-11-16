Нівечать столітні дуби? Що відбувається навколо собору Московського патріархату в Києві (фото) 

На побудову розкішного храму гроші знайшлися, а от на наведення ладу навколо – поки ні

Довкола церкви ростуть вікові дуби, однак вони наразі під загрозою знищення

На території Свято-Благовіщенського собору Української православної церкви (Московського патріархату) у Святошинському районі Києва, розташованому в зеленій зоні столиці, спилюють дерева, а до вікових дубів та сосон, які ростуть на території, ставляться як до стовпів, відтак вони опинилися під загрозою знищення. Журналіст Юрій Горбань звернув увагу, що до дерев цвяхами, гвинтами та скобами прибиті, прикручені ліхтарі, камери відеоспостереження.

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«Деякі з них тут уже багато років, бо вони вже в‘їлись в деревину», – зауважує він.

Після допису Горбаня у Facebook до собору прийшли представники поліції й частину ліхтарів, кріплень та дротів зняли. Є надія, що демонтують й інші, принаймні, про це кажуть будівельники. Однак журналіста хвилює питання, чи законно на території собору спилюють та обрізають дерева. Крім цього, на території собору – гори будівельного сміття, порізаних дерев та гілок.

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«Територія, яку огородили й захарастили сміттям біля собору – це приблизно гектар землі в зеленій зоні Києва. Й тому праві колеги, які ставлять запитання про законність виділення та використання землі представниками УПЦ», – йдеться в дописі.

Свято-Благовіщенський собор УПЦ МП відкрився для прихожан улітку цього року. Зараз там завершуються оздоблювальні роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомі кияни обурені будівництвом московського храму в Києві.