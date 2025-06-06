Головна Київ Новини
search button user button menu button

Біля однієї з найбільших пожежних частин України створено сквер, присвячений рятувальникам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Біля однієї з найбільших пожежних частин України створено сквер, присвячений рятувальникам
Міський бюджет практично не залучали до фінансування проєкту нового скверу
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

З цієї локації рятувальники виїжджають на виклики не лише в межах району, але й по всьому Києву та навіть за його межами

В Оболонському районі столиці поблизу пожежної частини ДСНС, нещодавно облаштували новий сквер. Він розташований поруч із пам’ятником на честь героїв-рятувальників Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив очільник Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, інформує «Главком». 

В Оболонському районі столиці поблизу пожежної частини ДСНС, нещодавно облаштували новий сквер
В Оболонському районі столиці поблизу пожежної частини ДСНС, нещодавно облаштували новий сквер
фото: Кирило Фесик/Facebook

За його словами, саме тут знаходиться одна з найбільших пожежно-рятувальних частин країни. З цієї локації рятувальники виїжджають на виклики не лише в межах району, але й по всьому Києву та навіть за його межами.

Саме тут знаходиться одна з найбільших пожежно-рятувальних частин країни
Саме тут знаходиться одна з найбільших пожежно-рятувальних частин країни
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook
Місця для відпочинку у сквері
Місця для відпочинку у сквері
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

За словами посадовця, новий сквер слугуватиме місцем для відпочинку самих рятувальників. А також стане привабливою зоною для мешканців, адже розташований уздовж жвавого маршруту, яким щоденно пересуваються тисячі оболонців. Він підкреслив, що тепер ця територія має охайний і гідний вигляд.

Фесик також зауважив, що міський бюджет практично не залучали до фінансування проєкту, оскільки сквер не був передбачений у плані капітального розвитку району. Усі зелені насадження – квіти, дерева та кущі – вирощували та висаджували працівники районного Управління зелених насаджень власноруч.

Церква ікони Пресвятої Богородиці «Неопалима купина» біля пожежної частини на Оболоні
Церква ікони Пресвятої Богородиці «Неопалима купина» біля пожежної частини на Оболоні
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У Солом’янському районі загорілася багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники евакуювали трьох мешканців з охопленої вогнем квартири на 11-му поверсі. Також там загорівся ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі полум’ям охоплено нежитлову забудову, а в Дарницькому та Деснянському –виявлено уламки знищених дронів. Також в українській столиці були пошкоджені об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС). Наразі відомо відомо про: чотирьох загиблих та 20 постраждалих.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. Також пʼять рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

У ДСНС повідомили імена рятувальників, життя яких забрала Росія. Це Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Читайте також:

Теги: бюджет рятувальники квіти Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комунальники ліквідовують наслідки нічного обстрілу: задіяно 166 працівників і 24 одиниці техніки
Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут
Сьогодні, 12:07
Курбан-Байрам (арабською Ід аль-Адха, що означає «Свято жертвопринесення») – це одне з двох головних свят в Ісламі
РФ атакувала Київ у ніч, коли мусульмани готувалися до молитви за мир в Україні
Сьогодні, 11:27
За версією слідства, практика відкатів охоплювала всі підрядні організації «Київзеленбуду» і діяла за мовчазної згоди керівництва міста
Cправа про «відкати» у «Київзеленбуді»: повідомлено про підозру ще двом особам
3 червня, 10:13
«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва
«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва
29 травня, 06:58
Меморіали будуть присвячені підрозділам, які захищали район і столицю у перші дні повномасштабного вторгнення
На Оболоні планують створити два нові меморіальні комплекси: адреси
27 травня, 09:11
Колишня концертмейстерка дала мініконцерт на Центральному вокзалі Києва
На головному вокзалі України виступила піаністка, історія якої розчулила мережу
16 травня, 13:45
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 травня
15 травня, 22:00
На перехресті вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка запрацював новий світлофорний об’єкт з урахуванням принципів безбар’єрності
У Дарницькому районі запрацював новий безбар'єрний світлофор: адреса
15 травня, 12:29
Глава Кремля згадав про свій «Орєшнік» та почав знову ним погрожувати Україні
Путін вдарить «Орєшніком» по Києву? Російські ЗМІ «розсекретили» плани диктатора на 9 травня
7 травня, 10:05

Новини

Біля однієї з найбільших пожежних частин України створено сквер, присвячений рятувальникам
Біля однієї з найбільших пожежних частин України створено сквер, присвячений рятувальникам
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 червня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 червня
Виписаний пацієнт лікарні відмовився йти додому, погрожуючи стрибнути з вікна
Виписаний пацієнт лікарні відмовився йти додому, погрожуючи стрибнути з вікна
Пораненим під час удару РФ рятувальникам потрібна кров: куди звертатись донорам
Пораненим під час удару РФ рятувальникам потрібна кров: куди звертатись донорам
«КиївПрайд» заявив про тиск поліції та МВС напередодні заходу на ВДНГ
«КиївПрайд» заявив про тиск поліції та МВС напередодні заходу на ВДНГ
У День журналіста російські війська поранили пресофіцерів ДСНС
У День журналіста російські війська поранили пресофіцерів ДСНС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
67K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
50K
«Моя дитина змушена пакувати валізи». Пост українки про складний тест із математики сколихнув мережу
13K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
6234
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua