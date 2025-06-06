Біля однієї з найбільших пожежних частин України створено сквер, присвячений рятувальникам

З цієї локації рятувальники виїжджають на виклики не лише в межах району, але й по всьому Києву та навіть за його межами

В Оболонському районі столиці поблизу пожежної частини ДСНС, нещодавно облаштували новий сквер. Він розташований поруч із пам’ятником на честь героїв-рятувальників Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив очільник Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, інформує «Главком».

В Оболонському районі столиці поблизу пожежної частини ДСНС, нещодавно облаштували новий сквер фото: Кирило Фесик/Facebook

За його словами, саме тут знаходиться одна з найбільших пожежно-рятувальних частин країни. З цієї локації рятувальники виїжджають на виклики не лише в межах району, але й по всьому Києву та навіть за його межами.

Саме тут знаходиться одна з найбільших пожежно-рятувальних частин країни фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Місця для відпочинку у сквері фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

За словами посадовця, новий сквер слугуватиме місцем для відпочинку самих рятувальників. А також стане привабливою зоною для мешканців, адже розташований уздовж жвавого маршруту, яким щоденно пересуваються тисячі оболонців. Він підкреслив, що тепер ця територія має охайний і гідний вигляд.

Фесик також зауважив, що міський бюджет практично не залучали до фінансування проєкту, оскільки сквер не був передбачений у плані капітального розвитку району. Усі зелені насадження – квіти, дерева та кущі – вирощували та висаджували працівники районного Управління зелених насаджень власноруч.

Церква ікони Пресвятої Богородиці «Неопалима купина» біля пожежної частини на Оболоні фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У Солом’янському районі загорілася багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники евакуювали трьох мешканців з охопленої вогнем квартири на 11-му поверсі. Також там загорівся ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі полум’ям охоплено нежитлову забудову, а в Дарницькому та Деснянському –виявлено уламки знищених дронів. Також в українській столиці були пошкоджені об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС). Наразі відомо відомо про: чотирьох загиблих та 20 постраждалих.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. Також пʼять рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

У ДСНС повідомили імена рятувальників, життя яких забрала Росія. Це Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.